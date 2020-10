A una semana de las elecciones, Tuto Quiroga declina su candidatura a la presidencia

Jorge “Tuto” Quiroga de la alianza Libre 21 anunció hoy, mediante sus redes sociales, la declinación de su candidatura a la presidencia a una semana de las elecciones generales 2020.

"No tengo la posibilidad de llegar a la presidencia y no me han interesado las pegas. No podré encabezar este gobierno, por eso declino nuestra candidatura. Tengo en el alma un profundo dolor y una enorme angustia. Tengo diferencias con otros candidatos, espero que actúen para derrotar al MAS", anunció mediante una carta en su cuenta de Twitter.

Mi mensaje a #Bolivia, camino a las elecciones del 18 de octubre:https://t.co/U3Z4OpXhZU pic.twitter.com/pSix9By5UC — Tuto Quiroga (@tutoquiroga) October 11, 2020

Lamentó que gente valiosa que lo acompaña merece estar en el Parlamento, “pero nunca si el costo es que el MAS pueda quedarse con la presidencia en primera vuelta”. Aunque complementó que esa posibilidad es ínfima, “es mayor a su chance de ser presidente. Por pequeño que sea el riesgo, debo hacer lo que esté a mi alcance para evitarlo”, aseveró.

En su carta agradeció a quienes lo acompañaron en la carrera electoral y se disculpó con los electores que lo siguieron en el proceso.

“Declino nuestra candidatura con Tomasita Yarhui, agradezco el respaldo de Chichi Siles, Lino Wilka (…) Seguramente pude hacer más".