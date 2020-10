Cierre de campaña: Tuto rechaza voto útil y apuesta a su plan para salvar la economía

El candidato presidencial por Libre 21 Jorge Tuto Quiroga cerró hoy su campaña electoral en la plaza de San Miguel de la zona sur de La Paz, donde rechazó el voto útil y apostó a su plan de recuperar la democracia y salvar la economía con el fin de preservar 650 mil empleos con una inyección de 8.000 millones de dólares destinado a garantizar la estabilidad.

Dijo que la consigna utilitaria de evitar que gane Luis Arce, significará encumbrar un gobierno que no salve la economía, que no recupere la democracia, que no fortalezca las instituciones, que no procese a los delincuentes y que no tiene firmeza para luchar contra el narcotráfico. Considera que por esas deficiencias volverán los populistas autoritarios como pasó en Nicaragua y Argentina.

#Elige2020LT



El candidato a la presidencia por Libre 21, Jorge Tuto Quiroga, cerró su campaña electoral en la zona sur de la ciudad de #LaPaz



Javier Mamani-@APGNoticiasBo pic.twitter.com/62mcJLUBTS — Los Tiempos (@LosTiemposBol) October 10, 2020

"Entonces ¿Vas a correr el riesgo de que supuestamente porque es útil detener a Arce hoy, encumbrar un gobierno que te garantiza que vuelva Evo Morales y el MAS, mañana? Conmigo ni Arce hoy ni Evo mañana. Bolivia recuperada y economía fortalecida; ahora y siempre", dijo en su discurso de cierre de campaña.

A Luis Arce volvió a presentarlo como el "cajero del desfalco" y se burló de un mensaje enviado por el candidato del MAS, quien prometió sacar a patadas a los corruptos del próximo gobierno.

"Te van a sacar a ti y vas a tener que ir a Buenos Aires", dijo Quiroga al preguntarle, si no le daba vergüenza que una transnacional Shell y sus mismos empleados le hayan puesto dinero en sus cuentas particulares.

Quiroga ratificó su oferta electoral de salvar 650 mil empleos con una inyección de 8 mil millones de dólares y evitar que la gente sufra haciendo fila en el banco viendo cómo se desvaloriza su depósito, la jubilación que no compra nada y que el sueldo pierda su poder adquisitivo.