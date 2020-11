Vicepresidente Choquehuanca jura al cargo con mensaje conciliador y de unidad

Con un mensaje diferente en todos los aspectos al del presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca juró ayer a su cargo haciendo un llamado a la reconciliación, a la unidad y a la hermandad, y señalando que lo mejor para el país será el trabajo conjunto entre el Gobierno y la oposición.

Choquehuanca fue el primero en emitir su discurso, en el marco de la posesión de las nuevas autoridades, tras ser juramentado por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. Luego, Choquehuanca fue el encargado de juramentar a Arce.

Su discurso comenzó con frases en su idioma materno, el aymara. Aseveró que los pueblos de las culturas milenarias, de la cultura de la vida, mantienen sus orígenes desde tiempos remotos.

“El ayni, la minka, la tama, la tumpa, nuestra colca y otros códigos de las culturas milenarias son la esencia de nuestra vida, de nuestro ayllu”, dijo.

Recordó que los pueblos originarios fueron sometidos, pero resistieron, y hoy “estamos en tiempos de recuperar nuestra identidad, nuestra raíz cultural, nuestro saphi. Tenemos raíz cultural, tenemos filosofía, tenemos historia, tenemos todo.

Somos personas y tenemos derechos”.

Choquehuanca, nacido en Huarina, a orillas del milenario lago Titicaca, en La Paz, fue canciller durante 13 de los 14 años del gobierno de Evo Morales.

El flamante vicepresidente dijo que su revolución es la revolución de ideas, de equilibrios, “porque estamos convencidos que para transformar la sociedad, el Gobierno, la burocracia, las leyes y sistemas políticos debemos cambiar”.

Por ello, aseveró que “vamos a promover las coincidencias opositoras para buscar soluciones entre la derecha y la izquierda, entre la rebeldía de los jóvenes y la sabiduría de los abuelos, entre los límites de la ciencia y la naturaleza inquebrantable, entre las minorías creativas y las mayorías tradicionales, entre los enfermos y los sanos, entre los gobernantes y los gobernados, entre el culto al liderazgo y el don de servir a los demás”.

Luego, dio la frase que marcó su discurso: “Nuestra verdad es muy simple, el cóndor levanta vuelo sólo cuando su ala derecha está en perfecto equilibrio con su ala izquierda”.

El Vicepresidente mencionó que su gobierno buscará hermandad y no enfrentamiento, buscarán la paz porque no son parte de la cultura de la guerra ni de la dominación. “Nuestra lucha es contra todo tipo de sometimiento y contra el pensamiento único colonial, patriarcal, venga de donde venga”, dijo.

Aseveró que defenderán los sagrados tesoros de la cultura, de toda injerencia. Además, acotó, defenderán a los pueblos, los recursos naturales, las libertades y los derechos.

“Volveremos a nuestro qhapaq ñan, el camino noble de la integración, el camino de la verdad, el camino de la hermandad, el camino de la unidad, el camino del respeto a nuestras autoridades”, indicó.

El Vicepresidente hizo énfasis en que los bolivianos debemos superar la división, el odio, el racismo y la discriminación entre compatriotas.

“Ya no más persecución a la libertad de expresión, ya no mas judicialización de la política, ya no más abuso de poder. El poder tiene que ser para ayudar, el poder tiene que circular, el poder, así como la economía, se tiene que redistribuir, tiene que circular, tiene que fluir así como la sangre fluye dentro de nuestro organismo”, dijo en una de las partes más emotivas de su discurso.

Choquehuanca estuvo acompañado todo el tiempo por su esposa, Lidia Gutiérrez, quien es oriunda de Chilaya, una comunidad de Huatajata, y de profesión maestra.

Choquehuanca, quien cumplió 59 años el 7 de mayo, forjó su carrera política en instituciones de defensa de los derechos de pueblos indígenas.

Varias veces denunció que el entorno del expresidente Evo Morales quiso excluirlo de la carrera presidencial.

En su discurso, David Choquehuanca no mencionó a su mentor político, el expresidente Evo Morales, de quien fue canciller durante 13 años.

Choquehuanca, como vicepresidente del Estado, también ejercerá de presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“VICE” PIDE JUSTICIA INDEPENDIENTE

El flamante Vicepresidente pidió que ya no haya más impunidad, sino que haya justicia. “Pero la justicia tiene que ser verdaderamente independiente, pongamos fin a la intolerancia, a la violación de los derechos humanos y de nuestra madre tierra”, indicó.

Aseveró que el nuevo tiempo significa escuchar el mensaje de nuestros pueblos que vienen del fondo de sus corazones, significa sanar heridas, mirarnos con respeto, recuperar la patria, soñar juntos, construir hermandad.

AUTORIDAD INSTA A RECUPERAR SABERES

El flamante vicepresidente, David Choquehuanca, aseveró que uno de los retos es recuperar los saberes ancestrales.

“Estamos en pleno proceso de recuperación de nuestros saberes, de los códigos de la cultura de la vida, de los cánones civilizatorios, de una sociedad que vivía en íntima conexión con el cosmos, con el mundo, con la naturaleza y con la vida individual y colectiva, de construir nuestro suma qamaña, de nuestro allincausay, de nuestro suma jakaña, que es garantizar el bien individual y el bien colectivo”, dijo.