Gas: inversión en exploración fue mínima y prevén rebaja en 2021

La caída del precio y la demanda mundial de petróleo a raíz de la pandemia del coronavirus obligó a las empresas que operan en Bolivia a paralizar o ralentizar sus actividades de exploración. A junio de 2020, la inversión en exploración llegaba solamente al 18 por ciento de los 452 millones de dólares presupuestados.

En medio de este panorama adverso, especialistas afirman que los precios internacionales no mejorarán y que la inversión en la búsqueda de hidrocarburos en Bolivia tiende a reducir, aún más, en la gestión 2021.

El informe de rendición pública de cuentas inicial 2020 del Ministerio de Hidrocarburos señala que la inversión presupuestada por YPFB Corporación y las operadoras privadas en actividades de exploración llegaría a 452 millones de dólares, monto que con el que se programó finalizar la ejecución de 12 pozos e iniciar la perforación de otros siete.

Sin embargo, datos disponibles en el Centro Nacional de Información Hidrocarburífera (CNIH) de YPFB Corporación reflejan que los recursos destinados a la exploración de hidrocarburos hasta junio de 2020 llegaron a 81,73 millones de dólares, al menos un 18 por ciento del presupuesto.

Al respecto, el analista y exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos afirma que las empresas petroleras que tenían planes de exploración o que ya estaban perforando tuvieron que paralizar sus actividades, en algunos casos, aduciendo fuerza mayor.

Ríos menciona que incluso la perforación del pozo Sipotindi X-1, que debía concluir este año, fue suspendida por decisión de YPFB Casa Matriz, la operadora responsable del proyecto. “Esto ha ocurrido al igual que en muchas partes del mundo. La actividad exploratoria se ha caído por motivo de la pandemia y las restricciones de circulación”, explica el analista.

Añade que las inversiones acordadas en un contrato entre las operadoras y el Estado deben cumplirse en la gestión 2021, aunque con las demoras respectivas. Sin embargo, prevé que “la nueva inversión que está en estudio y demás probablemente es la que no se haga o se demore un tiempo más”.

Con una postura menos optimista, el analista en hidrocarburos José Padilla sostiene que las inversiones en exploración en la gestión 2021 simplemente no existirán, ya que, al margen de la caída de precios y demanda, Bolivia aún no modificó la Ley de Hidrocarburos 3058, la cual no es atractiva para los nuevos inversionistas.

Padilla, que hasta hace al menos una semana se desempeñó como gerente de Desarrollo Estratégico y Proyectos de ENDE Corporación, señala que en esta gestión un grupo de empresas de Noruega propuso a YPFB Corporación realizar trabajos de exploración en Bolivia con equipos de alta tecnología y sin costo alguno para la estatal petrolera.

Pero la propuesta de las firmas noruegas, según Padilla, incluía la obtención del 50 por ciento de los ingresos de los resultados positivos alcanzados, es decir, de los nuevos descubrimientos de gas o petróleo, de modo que el Estado boliviano se quedara con el otro 50 por ciento.

La propuesta finalmente no avanzó. Y es que, con las normas vigentes, el Estado boliviano se queda con cerca del 75 por ciento de los ingresos obtenidos en la actividad hidrocarburífera. Por ello, Padilla considera que las normas no atraen inversiones.

“Para mí, la mejor propuesta que he visto, la más práctica, es la de Noruega. Ojalá eso pueden hacerlo, pero no he escuchado a ninguno de Yacimientos que se interese por ese programa. Ésa es una buena propuesta para levantar el tema de las reservas”, afirma.

Falta gas para vender electricidad

El exgerente de Desarrollo Estratégico y Proyectos de ENDE Corporación José Padilla señala que, durante la gestión 2020, se buscó concretar la exportación de 120 megavatios (MW) de energía eléctrica a Argentina, para lo cual ENDE Corporación requería disponer de 0,5 millones de metros cúbicos diarios (MMm3d) de gas, pero YPFB Corporación no pudo garantizar ese volumen.

Padilla indica, además, que hubo la idea de exportar electricidad a la empresa brasileña Ambar Energía, para lo cual se necesitaban al menos 2,4 MMm3d de gas, pero la estatal petrolera tampoco logró garantizar ese volumen.

“Es un problema muy delicado por el que está atravesando Yacimientos en el tema de reservas de gas”, menciona Padilla.