Cocarico afirma que dos procesos en su contra fueron rechazados y un tercero también saldrá a su favor

El exministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, denunció que fue perseguido político durante el gobierno de Jeanine Áñez, sin embargo, señaló que a la actualidad dos procesos en su contra ya fueron rechazados y tiene la seguridad de que un tercero tendrá la misma determinación.

En entrevista con Erbol, Cocarico indicó que los dos procesos rechazados por el Ministerio Público corresponden a la presunta creación de una Adepcoca paralela y por supuesto nepotismo.

Explicó que en el caso de Adepcoca existió una división orgánica que derivó en el nombramiento de Elena Flores al mando de la institución, pero deslindó responsabilidad al respecto, bajo el argumento de que fue determinación de las bases.

“Como autoridad en su momento, yo no he reconocido a nadie, o sea eso es un proceso inventado”, agregó.

En el caso de presunto nepotismo, el exministro señaló que le investigaron vínculos con funcionarios de apellido Yana (que es su apellido materno), pero se constató que ninguno de ellos es su familiar.

En el tercer proceso, que sigue en investigación, se acusó a Cocarico de haber nombrado como Director del INRA a Juan Carlos León, cuando éste no tenía título profesional. Por este caso, el exministro estuvo encarcelado tres meses este 2020 y ahora tiene detención domiciliaria.

Al respecto, Cocarico argumentó que no tiene responsabilidad debido a que la designación de Director del INRA no correspondía a su autoridad. Según la ley, el Presidente del Estado debe elegir a quien asume ese cargo, sin embargo, Cocarico manifestó que el requisito de título profesional no es taxativo para un Director en suplencia.

Cocarico afirmó que esta tercera investigación también será rechazada. “Yo te puedo asegurar de que ese proceso, de la misma forma, va a salir a favor mío, porque no han encontrado una sola palabra de un supuesto nombramiento mío (en el INRA)”, dijo.

El exministro negó que los rechazos a las denuncias hayan obedecido a factores políticos.

Ratificó que fue víctima de persecución. Como prueba refirió que, cuando fue aprehendido en febrero, se le había notificado para declarar de manera irregular con cedulón pegado en un domicilio que no era suyo. Dijo que, entonces, se enteró de que había sido citado mediante la radio y que, cuando quiso presentar su memorial de apersonamiento, fue capturado.

“Me detienen con el mandamiento de aprehensión que lo han hecho con una mala notificación. Eso es persecución política, eso es utilizar como arma a la justicia, instrumentalizar la justicia”, dijo.

Consideró que se le persiguió porque era coordinador político del MAS en La Paz y se pretendía desactivar esa organización.