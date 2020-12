Huayllani: plan de operación devela que militares no tenían armas letales

El informe de acciones desarrolladas por parte del jefe de equipo de la Fuerzas Armadas (FFAA), presentado al Ministerio Público el 12 de diciembre de 2019 sobre la intervención militar durante los conflictos acaecidos en Huayllani el 15 de noviembre del mismo año, refleja que los militares no portaban armas letales.



En esta intervención, la Policía aprehendió a personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) que fueron encontradas con dinamitas, petardos y bombas molotov. También se aprehendió a una persona que portaba una escopeta. Uno de los informes de acción directa de la Policía refiere que un jefe policial resultó herido al recibir un impacto de arma de alto calibre en el chaleco, que quedó destrozado.



El informe reservado al que accedió Los Tiempos muestra que, el 15 de noviembre de 2019 a las 16:15, la Policía inició la intervención contra los movilizados. En ese ínterin, un grupo de choque empezó a atacar al personal policial con explosivos y petardos, por lo que se desplegaron dos grupos de las FFAA: uno para brindar resistencia y evitar el avance de los movilizados, y el otro, al sector sur “tomando el frente haciendo uso del carro blindado cubriendo el avance de los policías.



“Durante el movimiento, pude observar en medio de la población personas que hacían uso de armamento largo y corto, con claras intenciones de apuntar hacia nuestra posición. A medida que la Policía intentaba progresar, se escucharon disparos y los impactos eran directamente al parabrisas y las puertas. Tenían el objetivo de alcanzar al conductor y a los operadores que brindaban seguridad. Se procedió a realizar disparos de disuasión con munición no letal para mantener distancia y proteger las acciones del personal de la Policía”, refiere el jefe de equipo en el informe.



Por las características del carro blindado, no hubo funcionarios policiales y militares heridos o fallecidos. Los enfrentamientos se extendieron hasta las 17:45, cuando el personal policial logró dispersar a la multitud.



A las 18:10, todo el contingente militar y policial retrocedió para ocupar posiciones en el sector de la tranca de Huayllani y se procedió al parte respectivo de la situación de los medios empleados.



En el mismo lugar, se realizó la inspección general del estado del vehículo blindado, revisión en la que se pudo evidenciar más de 15 impactos por proyectiles de diferente calibre, ocasionando daños materiales sobre los parabrisas, vidrios y la estructura del vehículo.



“Es lo que tengo a bien informar a su digna autoridad, para los fines consiguientes”, culmina el informe del jefe del equipo Bravo.

Una víctima declara que marchistas le dispararon

El 3 de diciembre de 2019, el funcionario policial a cargo del caso Huayllani, dentro de los actuados investigativos, tomó la declaración de dos heridos por arma de fuego, quienes se encontraban internados en el hospital Viedma.



El informe remitido al fiscal a cargo del caso, Richar Villaca, refiere que, en una entrevista realizada a Gonzalo Paco Pedro, éste habría declarado que le disparó uno de los manifestantes.



“Cuando me encontraba en la turba el 15 de noviembre en la zona de Huayllani, resulté herido de bala, el disparo vino de parte de los manifestantes”, refiere la declaración escrita.



Paco tenía una herida con orificio de ingreso y salida en el abdomen.



Juan Carlos Gutiérrez Escobar, también herido, declaró que había recibido un impacto de proyectil de arma de fuego cuando se encontraba oculto detrás de unos escombros cerca del surtidor Huayllani.



Estas declaraciones fueron tomadas cuando el caso fue iniciado contra autor o autores por lesiones leves, graves y gravísimas.

La Fiscalía solicita un informe a Cibercrimen

Mediante un requerimiento, los fiscales a cargo de la investigación de los hechos ocurridos en Huayllani, Richar Villaca, Lizeth Martínez y Giovanni Campos, solicitaron al responsable de la división Cibercrimen de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) los videos y fotografías de los enfrentamientos del 15 de noviembre de 2019.



El informe policial remitido a la Fiscalía refleja que se descargaron videos en los que se ve a los aprehendidos tras los enfrentamientos, además de la detención de un hombre con armas durante la trifulca.



Video “cocaleros disparan a policías con armas de grueso calibre, perforando el chaleco antibalas de un jefe policial”, dice el informe.



Entre los videos requeridos por la Fiscalía, se refleja la aprehensión de un hombre quien fue encontrado con una escopeta.



Los videos y fotografías extraídos de las redes sociales y páginas de diferentes medios de comunicación fueron presentados en la audiencia de medidas cautelares del general Alfredo Cuellar Mercado, quien continúa con detención domiciliaria.

El caso fue tres veces recalificado



El Ministerio Público inició la investigación por la muerte de 12 personas en los enfrentamientos ocurridos en Huayllani (Sacaba) en noviembre del 2019, contra autor y autores por los delitos de lesiones leves, graves y gravísimas, posteriormente fue recalificado por homicidio y lesiones graves.

En noviembre de 2020, la comisión de fiscales volvió a cambiar la tipificación del caso por asesinato y lesiones graves contra Zurita, el jefe militar Alfredo Cuéllar, otros uniformados y exautoridades nacionales.