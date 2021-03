Autoridades cruceñas piden al Gobierno declarar emergencia y cerrar la frontera con Brasil

El secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Marcelo Ríos, y el alcalde de San Ignacio, Moisés Salces, exigieron al gobierno del presidente Luis Arce asumir acciones para contener el aumento de casos de coronavirus (Covid-19), presuntamente por la cepa brasileña, como la declaratoria de emergencia y el cierre de fronteras con Brasil.

Las posiciones de ambas autoridades fueron expresadas cuando se evidenció, según dijeron, un aumento alarmante de casos de coronavirus en las zonas fronterizas de ese departamento. El jueves se informó que hay seis casos sospechosos de haber contraído la cepa brasileña de Covid-19, de los que dos fallecieron, en la localidad de Puerto Quijarro.

“Debería cerrarse la frontera por lo menos temporalmente, pero no lo han hecho, Hasta ahora no se pronuncia el Gobierno y es preocupante de que el Presidente esté de paseo y no esté aquí, viendo la situación del Covid-19 que se va a empeorar en los próximos días”, sostuvo Salces.

La directora Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, María Rother, informó el jueves que en el gobierno “piensan” que la cepa brasileña del coronavirus ya está en Bolivia, a raíz del incremento de casos en las localidades fronterizas de Cobija (Pando) y Riberalta y Guayaramerín (Beni). Indicó que esta variante de virus del Covid-19 es mucho más contagioso y peligroso, debido a que actúa de manera más rápida en el cuerpo del paciente infectado.

El Alcalde de San Ignacio lamentó la actitud del Gobierno, debido a que las autoridades locales no pueden cerrar las fronteras de manera autónoma, ya que el control de esa disposición debe estar a cargo de los efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas.

“Deberíamos declararnos en emergencia en el departamento por esta nueva cepa, para poder prevenir y vemos que vivimos normalmente”, lamentó Salces.

Anunció que este lunes el comité de operaciones de emergencia de San ignaco sostendrá una reunión en la que se asumirán medidas destinadas a prevenir el contagio del coronavirus.

Ríos, por su lado, advirtió que la cepa brasileña es más transmisible entre las personas, lo que hace que la población prácticamente este “expuesta” al contagio con este virus.

“Que el Gobierno responda a nuestra solicitud de restricción de fronteras, nosotros no tenemos competencia para poder controlar las fronteras nacionales, el Gobierno sí la tiene y por favor necesitamos dosis de vacunas para proteger a nuestros adultos mayores, porque estamos utilizando las dosis que estaban dispuestas para el sector salud y las hemos sacrificado para poder ir a las fronteras y hacer contención epidemiológica”, reveló Ríos.

En ese entendido, la autoridad de salud de la Gobernación de Santa Cruz pidió al Gobierno asumir medidas en el marco de la lucha contra la propagación del coronavirus, no en un marco político. “si no quieren asumir la responsabilidad, que nos den carta blanca para poder asumirla contención epidemiológica”, sostuvo.