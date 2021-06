Legisladores cuestionan al Gobernador de La Paz por descartar la compra de vacunas

Legisladores de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) y del Movimiento Al Socialismo (MAS) cuestionaron al gobernador de La Paz, Santos Quispe, quien la pasada semana descartó la posibilidad de comprar vacunas contra el coronavirus para el departamento ya que sería un "exceso".

El diputado de la alianza CC, Alberto Astorga, dijo que las declaraciones de la autoridad departamental fueron "inapropiadas" y que está "perdido en su gestión" con las peleas que protagoniza con Leopoldo Chui, jefe de la agrupación Jallalla, en lugar de ocuparse por la salud del departamento.

"Hay que informarle al Gobernador que en La Paz hay mucha gente que está esperando las vacunas, que hay colas, que ni si quiera el 70% de los mayores de 60 años se ha vacunado y que el 5% tiene la segunda dosis", sostuvo.

Alejandro Reyes, del mismo frente político, afirmó que fue "irresponsable" lo que dijo con relación a no adquirir vacunas y aseguró que no refleja la realidad. "No es posible que esté obstruyendo (al no gestionar más vacunas) o que simplemente no haga nada", añadió.

Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), el diputado Juanito Angulo también se sumó a los cuestionamientos y afirmó que muestra un "desinterés" e "irresponsabilidad", por ello, instó a que reflexione y se sume a fortalecer la lucha contra la pandemia.

"Muestra una irresponsabilidad el Gobernador cuando debería ser el primero en garantizar la vacuna como una de las medidas que se ha establecido para la población", dijo.

Según Quispe, hay "demasiadas vacunas" en el departamento de La Paz y dijo que sería un "exceso" adquirir más dosis. La pasada semana, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 4521 que autoriza a los gobiernos subnacionales realizar la compra directa de vacunas contra la Covid-19 y con posibilidad de confidencialidad en los contratos.