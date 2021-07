Anuncian congreso en la Chiquitania sobre los avasallamientos de tierra y la CAD

Los comités cívicos de la Chiquitanía se reunirán en un congreso para tomar acciones sobre los avasallamientos, dotaciones de tierra y la inasistencia de los representantes del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para la instalación de la Comisión Agraria Departamental (CAD) de Santa Cruz, informó este martes el presidente del Comité Cívico Provincial, José Ernesto Serrate.

En conferencia de prensa dijo que ya es hora de que los pueblos chiquitanos se hagan escuchar de alguna forma, en ese sentido analizarán las circunstancias para defender su territorio de los avasallamientos, que según el líder cívico, continúan día a día.

"Darles a conocer que este jueves 22 (de julio) nos estamos reuniendo todos los cívicos de la Chiquitanía en la ciudad de San José de Chiquitos. Ustedes conocen muy bien todo el problema que tenemos con los avasallamientos en el departamento de Santa Cruz y más propiamente dicho en la Chiquitanía", expresó Serrate.

Entre los temas que se tratarán en el congreso está la inasistencia del INRA a la última reunión que llamó la gobernación de Santa Cruz para la instalación de la Comisión Agraria Departamental. Recordó que no se pudo llevar a cabo porque según los estatutos es necesario la presencia del director departamental del INRA.

Manifestó que su inasistencia representa un incumplimiento de deberes previsto en la Ley de Lucha contra la Corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz como un delito con cuatro años de cárcel. Serrate dijo que el director departamental del INRA no asistió simplemente porque no quiso y no ha expuesto una razón válida.

La Comisión Agraria Departamental está reconocida por una ley de octubre 1996 que sigue vigente con todos sus reglamentos. Sin embargo, el INRA señaló anteriormente que no acudió a la reunión porque no se cumplieron las formalidades legales para hacer funcionar dicha comisión.

Por su parte, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, manifestó que el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, hizo un show político al intentar instaurar una comisión agraria. "Si usted ha visto que ni Rubén Costas en 14 o 15 años pudo conformar la Comisión Agraria Departamental (...) va ser un fracaso total", declaró.

Otro de los temas que se tratará en el congreso de los cívicos de la Chiquitanía serán los avasallamientos que, según Serrate, continúan día a día. Informó que vieron con mucha pena en días pasados cómo se estaría llenando de llantas los parques en San Ignacio de Velasco presuntamente para provocar incendios.

"Esperamos que de alguna forma nos hagamos escuchar, porque ya basta de todo atropello", sostuvo.

Según Cuellar, la tierra es de todos los bolivianos, por lo tanto, sostener que la tierra solamente es para los cruceños son simplemente actitudes de discriminación y racismo. Dijo que existe mucha tierra ociosa en el oriente que no está siendo trabajada.

"Hay muchas tierras fiscales, necesitamos reactivar la economía y el INRA responsablemente se fija satelitalmente si son tierras fiscales y es ahí donde da la dotación, cumpliendo todos los requisitos y el procedimiento que dice la ley", sostuvo Cuellar.