Viceministra de pensiones: “No podemos pensar en la devolución del 100% de aportes a las AFP”

La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, señaló hoy en el programa A Media Mañana de Los Tiempos y Grupo Centro que no se puede pensar en devolver la totalidad de aportes a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP).

“Hemos socializado y hemos evaluado las propuestas que nos han presentado, están en la Asamblea, pero a petición de la Asamblea nos hemos reunido con los diferentes grupos y les hemos explicado. Hay que ser responsables, no podemos pensar en la devolución del 100% cuando hay personas que están jubiladas o que están por jubilarse y hay que pagar mensualmente su jubilación”, aseguró.

Asimismo, dijo que quienes piden la devolución de los aportes es un “grupo reducido”.

“Efectivamente la propuesta que se ha hecho, consideraba el tema de las recaudaciones sin afectar el tema de desinvertir y que afecte eso a todos los aportantes, porque si bien tenemos un grupo que no es el total de aportantes, es un grupo reducido y de este grupo son que en su mayoría tienen un porcentaje de aportación de más de 100 mil bolivianos, o sea que son personas que han recibido sueldos por encima de 10 mil bolivianos, que ahora por diferentes causas no están trabajando, pero están pensando en que se les devuelva cuando un sistema de jubilación no funciona así”, detalló.