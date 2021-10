Camacho no alentó a vacunar a niños contra la COVID-19

En grupos de WhatsApp circula un video de 48 segundos en el que se observan imágenes paralelas que transcurren en una pantalla dividida. A la izquierda aparece al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, alentando a las familias para que asistan con sus niños al “Vacunatón“. A la derecha se observan imágenes de recién nacidos con malformaciones y un texto que dice que la autoridad departamental se vendió a “las élites mundiales” para promover la vacunación contra la COVID-19.

El contenido del audiovisual usa una serie de datos falsos.

El video de Luis Fernando Camacho fue publicado el 16 de octubre de este año y no tiene relación con la vacunación contra la COVID-19. En el audiovisual, la autoridad alienta a los padres a que asistan al complejo deportivo Santa Rosita para inmunizar a sus niños menores de 6 años contra la rubeola, sarampión, paperas y poliomielitis. Según el informe de las autoridades, la actividad logró inmunizar a 50 mil menores.

Por otro lado, las imágenes de niños que se usan en paralelo a las palabras de Camacho, no tienen relación ni con el coronavirus ni con la vacuna contra la COVID-19.

En el citado video aparece el siguiente texto en paralelo a las palabras del gobernador cruceño: “Resultó un títere servil al globalismo. Debería decir me convencieron o me pagaron… para envenenar a sus niños. Lo eligieron para servir al pueblo señor gobernador no para envenenarlo ni asesinarlo. Los niños no corren riesgo en ningún sentido”.

El texto es combinado con dos imágenes de niños, quienes supuestamente, fueron afectados porque sus madres se vacunaron cuando estaban embarazadas.

Afirmación falsa

Bolivia Verifica, rastreó las imágenes mediante la búsqueda inversa en navegadores como Yandex y Google. La búsqueda determinó que una de las imágenes corresponde a una publicación de septiembre de 2019, donde se informó que una niña nació con cuatro piernas y tres brazos. Esto no tiene relación con el coronavirus, pues las fechas señalan que fue mucho antes de que se detecte el primer caso y previo a la primera vacuna contra la COVID-19.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) caracterizó a la COVID-19 como pandemia el 11 de marzo de 2020 y recién el 31 de diciembre de 2020 este organismo avaló la primera vacuna contra esta enfermedad dentro de su lista de uso de emergencias.

De acuerdo a la información que se encontró del caso, los médicos creen que las malformaciones se deben a que inicialmente la madre estaba esperando trillizos, pero dos de ellos se fusionaron en algún momento y esa podría ser la causa. La madre nunca se hizo una ecografía por lo que el problema no fue reportado antes. El bebé nació en un hospital en Rajasthan, India.

La segunda imagen que aparece en el video es la de un niño con “extraños ojos más negros”. El contenido se comparte asegurando que es una “anomalía” luego de la vacuna. Este versión ya fue desmentida por Bolivia Verifica el 7 de octubre. Aquí puedes ver la nota completa en donde se explica que no hay ninguna relación entre la vacuna y malformaciones en un recién nacido.

En este caso, la madre aún no había sido inmunizada cuando dio a luz. Además, el color de los ojos en los bebés recién nacidos puede conocerse después de que pase el primer año, según explicó la Academia Americana de Pediatría, por lo que no es considerada una situación fuera de lo normal.

Camacho no dijo que se vacunará a niños contra la COVID

Otra desinformación que se difunde en este video es la supuesta vacunación contra la COVID-19 a niños en el departamento de Santa Cruz.

En realidad, el video del gobernador fue dentro del marco de la campaña para inmunizar a niños menores de seis años, pero no contra el coronavirus, sino contra la rubeola, sarampión, paperas y poliomielitis.

Estas vacunas se aplican en el mundo desde hace más de 50 años evitando millones de muertes. Por ejemplo, la vacuna contra el sarampión es aplicada desde 1963.

También es falso que se esté vacunado a recién nacidos contra la COVID-19. En ningún país se aprobó la vacunación contra el coronavirus a bebés.

En Bolivia se decidió ampliar desde octubre la vacunación a jóvenes y adolescentes de 16 y 17 años, según informó el Ministerio de Salud y Deportes. Es decir, en ningún departamento del país se vacuna a menores de 16 años, como cita el video.

Por todo lo expuesto, este video presenta datos falsos referentes a las campañas de vacunación efectuadas en el departamento de Santa Cruz.