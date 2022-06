Ven que el “evismo” usa el caso Porongo para atacar al Gobierno

El expresidente Evo Morales y sus acólitos de la denominada ala dura del Movimiento Al Socialismo (MAS) utilizan la ejecución de dos efectivos de la Policía y un voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía Boliviana (Gacip) para presionar la destitución del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, además de desgastar la administración de Luis Arce. Así lo sostienen analistas y abogados, quienes también afirman que el exmandatario busca constituirse en denunciante del narcotráfico y no ser denunciado.

“Evo Morales lo que quiere es defenestrar al gobierno y en forma muy especial al Ministro de Gobierno, que es el ministro del área. Está aprovechando este problema, que él sabe que es estructural. Este caso tan grave que ha sucedido en Santa Cruz, lo está queriendo aprovechar el señor Morales para hacerle daño a Del Castillo y al gobierno mismo de Arce, porque es una acusación fuerte, esto de protección al narcotráfico”, afirmó el abogado constitucionalista José Luis Santistevan.

Después de los sucesos en Porongo, surgieron una serie de conjeturas sobre el hecho, como la detención del principal sindicado Misael Nallar, llamadas telefónicas, entre otros, hasta la versión de “protección”.

“La captura (o entrega voluntaria) del principal sospechoso del asesinato de dos policías y un voluntario en Santa Cruz hace cinco días provoca más dudas que certezas. Reiteramos nuestro pedido de una investigación profunda y en todo nivel para determinar si hubo o no protección”, escribió Morales en un tuit.

A su vez, el diputado Héctor Arce (MAS), evista, señaló que en lo acontecido en Porongo existen dudas y considera que “se ha hecho un maquillaje de la escena del crimen, un armado”.



“Hay ciertas cosas que no cuadran, que no están bien aparentemente. Tenemos la sospecha de que hay alguien que está metido hasta las patas, hay alguien que está encubriendo, que está protegiendo y en su momento se debe informar al pueblo boliviano”, señaló el legislador masista.

Armamento y ejecuciones

El abogado Omar Durán dijo que la situación en Porongo es compleja, toda vez que sale a luz nuevamente el narcotráfico, pero ahora con la diferencia del uso de armamento militar, ejecuciones al estilo medio oriente o al que practican los del Cártel de Sinaloa en México u otros en Colombia.

“El ala dura del MAS en su momento está sacando a algunos diputados, senadores para dar a conocer que el Ministro de Gobierno estuviera implicado, cuestiona al Comandante de la Policía. Creo que hay pugna de poderes”, indicó.

Desde Dávila

El representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) e investigador en temas de narcotráfico Manuel Morales dijo que esta agresión o confrontación con el ministro Del Castillo y el gobierno de Arce sale a luz después de la detención del excomandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Maximiliano Dávila, por protección al narcotráfico, de quien su cabeza tiene precio en Estados Unidos.

“El Ministro de Gobierno empieza a señalar que se van a hacer investigaciones y sobre todo la detención de Dávila parecería que hubiera sido una decisión política del gobierno. Luego hay un silencio de Evo Morales y rompe mediáticamente ese silencio para empezar a hacer acusaciones sobre el tema de narcotráfico, es como si lo hubieran asesorado y le hubieran dicho que lo mejor es que empiece a denunciar a quedarse callado, desde ahí viene un cambio de actitud de Morales y empieza, pues a evidenciarse desde dentro del Gobierno que hay encubrimiento al narcotráfico”, dijo.

Según Durán, con la detención de Dávila, quien al momento de ingresar al penal de San Pedro, señaló que esta acción era “contra el hermano Evo”, se puede establecer que se habría afectado intereses de grupo.

“Se observa que enjuician a Dávila por enriquecimiento ilícito no por narcotráfico o sea se ve que hay una protección a cierta persona y los ataques (contra Del Castillo y el gobierno) empiezan justamente cuando lo agarran. Seguro que se afectan muchos intereses”, refirió.

Tumbar

El abogado Santistevan señaló que Morales conoce de la producción de cocaína, además de ser presidente de los cocaleros del trópico de Cochabamba y haberse evidenciado que el 90 por ciento de la producción de coca va al narcotráfico. Pero lo “que está haciendo Evo Morales obviamente es desestabilizar al gobierno y en forma muy especial seguir trabajando para tumbarlo al Ministro de Gobierno”.

“Evo Morales no tiene límites cuando tiene que hacer daño a una persona, no hay leyes que valgan es autoritario, lo que está haciendo no importa a costilla de la propia realidad de los cocaleros, pero no tiene límites para perjudicar, sacar al ministro de gobierno, ya hubo interpelaciones, nada le resultó “, indicó.

Intentos

Uno de los primeros ataques contra el Gobierno fue la denuncia de Morales, en marzo pasado, sobre una supuesta protección al narcotráfico. Dio a conocer los denominados narcoaudios, en los que se escucha a efectivos de la Felcn hablar sobre abortar la destrucción de cuatro laboratorios.

En mayo, el líder cocalero volvió a atacar a Del Castillo por la campaña que impulsa contra “Dino”.

“¿Quién asesora al Ministerio de Gobierno? ¿Usaid? ¿La DEA? No comprendemos por qué replica un programa que Usaid ya impuso con los gobiernos neoliberales. Nosotros expulsamos a Usaid por su injerencia en los asuntos internos de Bolivia y la conspiración contra nuestra democracia”, escribió Morales en su cuenta de Twitter.