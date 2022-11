Comité reitera que el paro continúa hasta que se apruebe una ley del Censo

El vicepresidente Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, afirmó que la aprobación del proyecto de Ley del censo en la comisión de Constitución es un avance significativo, pero no es suficiente para levantar el paro indefinido en el departamento cruceño.



"El paro continúa, nosotros en este momento todavía no tenemos garantías de nada. El paro está condicionado en función de la ley. Corresponde que los diputados hagan su parte, luego el Senado. Esperemos que ellos tengan la voluntad de hacer lo más rápido posible para que todos volvamos a la normalidad"



Además, afirmó que una norma asegura que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recibirá del Instituto Nacional de Estadística (INE) la información del Censo en el tiempo anunciado.



"Si bien no refleja la totalidad del pedido del pueblo cruceño, sí nos da la garantía de que el Tribunal Electoral va a recibir la información del INE en tiempos correctos para que pueda realizar su trabajo en materia de distribución de escaños y recomposición del mapa electoral para las elecciones de 2025", dijo el cívico.



Asimismo, Larach sostuvó que la ley "es un primer paso", pero que todavía no da garantías de que se relice el proceso censal hasta que sea promulgada por el presidente Luis Arce.



"Es un primer paso y esperemos que el Senado convoque lo más pronto posible a una sesión para que pueda seguir el curso corresponde conforme a ley y luego el presidente (Luis Arce) también pueda hacer lo que le corresponde", comentó.



Entretanto, la Cámara de Diputados sesiona este viernes, después de que la Comisión de Constitución aprobó una propuesta del Censo.