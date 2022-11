Médicos piden extremar uso del barbijo ante alza de contagios y nuevas variantes de Covid-19

Ante el incremento de nuevos contagios de Covid-19 en el territorio nacional y la circulación de dos subvariantes de Ómicron, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, recomendó a la población extremar el uso del barbijo. Estimó que el país ya se encuentra en el inicio de la sexta ola de la pandemia y que entre 15 a 20 días los positivos irán en ascenso.



"Se está iniciando la sexta ola, en unos 15 a 20 días vamos a tener mayor elevación de casos", advirtió el galeno que explicó que en las últimas semanas se detectó un incremento de contagios a nivel nacional, lo que es la confirmación, según su criterio, del inicio de la sexta ola, además de subvariantes de Ómicron BQ.1 y BQ.1.1. Ambos virus tienen un mayor nivel de transmisibilidad.



Larrea remarcó que entre los síntomas de las nuevas variantes están: tos, dolor de garganta, fatiga, malestar general, diarrea, congestión, secreción nasal, dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares, pérdida del olfato o el gusto, sensación de falta de aire y aceleramiento del ritmo cardíaco.



"No queremos ser alarmistas, vamos a ser responsables y el Comité Científico está analizando la nueva forma de presentación de la subvariante del virus. La variante Ómicron nos daba más muestras en síntomas en las vías respiratorias altas, es decir, había tos, dolor en garganta", dijo.



El galeno aseveró que se analizan los síntomas precisos de estas nuevas variantes, los resultados se mostrarán el jueves para que la población tome recaudos. Sin embargo, insistió en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, sobre todo en el uso del barbijo.



"Son variantes muy contagiosas, debemos seguir utilizando el barbijo", señaló el galeno.



El ministro de Salud, Jeyson Auza, confirmó que en el país circula dos subvariantes de Ómicron que son bastante contagiosas y ocasionan la aceleración en el ritmo cardíaco.



"Es importante anunciar al pueblo boliviano que, después de realizados los estudios de secuenciación genómica, hemos detectado las subvariantes BQ.1 y BQ.1.1", informó.



Explicó que estas subvariantes -que son más conocidas como Perro del infierno o Cerbero- se detectaron en Santa Cruz en octubre y en La Paz en la primera semana de noviembre.



"Decirle a la población boliviana que en este momento existen estudios de esta variante en otros países y no significó por el momento una mayor afectación en cuanto a salud pública, por tanto, debemos tomar con calma esta noticia, pero no podemos bajar la guardia", enfatizó.



En la última semana, se presentó un leve incremento de casos de Covid-19, 531 en total, que significan un aumento del 53% con respecto a la semana pasada que registro 348.



Vacunación



El médico Luis Larrea lamentó que a la fecha en Bolivia aún no se haya logrado el alcance de vacunación mínimamente al 70% de la población. Afirmó que en la actualidad, la población vacunada contra el Covid-19 llegó al 52,6%, lo que refleja que de 11.832.936 habitantes en Bolivia solo están vacunados 6.206.804, es decir el 47,4% de población está sin protección.



A nivel mundial, agregó, el país se posiciona en el puesto 136 y en América de 51 países se encuentra en el puesto 32 de vacunación.



Remarcó la importancia de la inoculación y los refuerzos, sobre todo de la cuarta dosis porque evita menos riesgo de contagio de las nuevas subvariantes.



De acuerdo a datos del Ministerio de Salud, hasta el 29 de noviembre se aplicaron 15.249.124 dosis entre la primera, segunda, tercera, unidosis y cuarta dosis en todo el territorio nacional.



De las que 6.378.933 recibieron la primera dosis de la vacuna, 5.181.884 la segunda; 998.652 la dosis única, 2.214.576 terceras y 475.079 la cuarta dosis.



Mientras que en niños de 5 a 11 años, 813.024 primeras dosis fueron aplicadas, 583.700 segundas dosis y 803.250 a adolescentes de 12 a 17 años en primeras dosis y 634.733 en la segunda.



El total de las vacunas gestionadas por el Gobierno alcanza a 23.815.500 dosis.