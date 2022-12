Avasallamiento a centro turístico en Santa Cruz genera riesgo ambiental

Un violento grupo de personas avasalló ayer parte de los predios del Centro Turístico Kim, ubicado detrás de la refinería de Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz, y atacaron a dos trabajadores del lugar: a uno lo golpearon en la cabeza con un machete y a otro lo secuestraron por al menos dos horas.

La Policía inició las investigaciones luego de que los propietarios del terreno denunciaran a través de sus redes sociales inacción de las autoridades e inseguridad jurídica. El centro turístico cuenta con varios acuíferos, de modo que también existe un riesgo de daño ambiental.

Estos hechos se suman a otro conflicto por avasallamientos en la provincia Guarayos, donde un grupo de interculturales ingresó y destruyó parte de la infraestructura del predio Las Parabas. Ante esta situación, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, urgió investigar y sancionar a los responsables de estos hechos; sin embargo, pidió o estigmatizar al movimiento campesino.

“Están con maquinaria pesada. Mis dos trabajadores fueron a documentar los hechos, uno fue golpeado y al otro lo tiene secuestrado, es una persona mayor de edad y está secuestrado”, denunció Sun Chel Kim, hijo del propietario del lugar, a través de un video en Facebook.

Según el testimonio, los trabajadores intentaron grabar el ingreso de la maquinaria pesada de los avasalladores, lo cual motivó la agresión.

El avasallamiento comenzó hace aproximadamente dos semanas. A la fecha, los loteadores habitan en el lugar donde instalaron carpas.

Kim informó que el trabajador secuestrado fue liberado tras dos horas. “Tuvo que hacerse viral la noticia en las redes sociales para que venga la Policía y mi trabajador aparezca caminando entre medio de los avasalladores”, dijo Kim, a tiempo de cuestionar la labor policial, dado que hasta anoche no hubo ninguna persona arrestada.

En tanto, el trabajador que resultó herido en la cabeza sentó una denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Guardia. “Han intentado matarme, me han dado un machetazo en la cabeza y para quitarme el celular me ha metido el dedo al ojo y me han golpeado”, afirmó.

La diputada María José Salazar recordó que, en principio, la Policía no quiso recibir la denuncia y tampoco ejecutar el pedido de desalojo de dichas personas.

“No puede estar sucediendo esto. Estamos a merced de avasalladores y delincuentes, esto es el colmo”, dijo la autoridad.

Creemos determinó acudir ante organismos internacionales para denunciar graves violaciones a los derechos humanos y omisión de las autoridades bolivianas ante los avasallamientos que ocurren en el departamento de Santa Cruz.

La diputada María René Álvarez informó que hoy se enviará cartas a las oficinas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ubicadas en la ciudad de La Paz.

Gobierno urge investigar hechos

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, urgió ayer una pronta investigación para sancionar a los responsables de los violentos avasallamientos registrados en Santa Cruz.

Sin embargo, la autoridad pidió “no estigmatizar al movimiento campesino”, dado que la comisión de delitos tiene un carácter personal.

“Lo que se debe hacer es, a través de las instancias correspondientes de la justicia, investigar y, por su puesto, a quienes cometen delitos tiene que sancionarse”, señaló.

La pasada semana también se denunció el avasallamiento al predio Las Parabas en el municipio de Ascensión.