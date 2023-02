Conade dice que MAS desconoce a Gobierno de Áñez para imponer anomia y vulnerar el Estado de derecho

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) señaló este jueves que el MAS busca desconcer al Gobierno transitorio de Jeanine Áñez para sumergir al país en una anomia y vulnerar más el Estado de derecho.

"Las acciones desde el gobierno de Luis Arce y sus legisladores que buscan desconocer al gobierno constitucional transitorio instaurado en Bolivia, entre el 12 de noviembre de 2019 al 8 de noviembre de 2020, es una acción desesperada que emerge de una mezcla de despotismo y pretensión de sumergir al país, sus instituciones y la justicia en una anomía para proseguir vulnerando el Estado de derecho, la institucionalidad constitucional, los derechos humanos y, finalmente, degradar más la democracia", señala en un comunicado el Conade.

El martes, se conoció que la Comisión Mixta de Justicia Plural y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa Plurinacional devolvió al Tribunal Supremo de Justicia las tres proposiciones acusatorias en contra de la expresidenta Jeanine Áñez para juicios de responsabilidades. Ello daría paso a que la exmandataria sea juzgada en la vía ordinaria y no en juicio de corte.

"El objetivo de esta burda maniobra es evidente y consiste en afirmar y buscar efectos jurídicos en torno a que no hubo gobierno constitucional de transición, por lo tanto, no hubo presidencia legal o ilegal de Añez, y en consecuencia se la debe juzgar en la vía penal como cualquier ciudadana. La teoría del 'Golpe de Estado' quedaría relegada a la simple idea de que Jeanine Añez no puede justificar que fue 'Presidenta'. Algo realmente estúpido en extremo", apuntó el Conade.

El Conade "considera que no existe necesidad de probar que Áñez fue presidenta, porque la verdad y la realidad objetiva así lo demuestran".

El organimo señaló que hay 80 leyes que comprueban la constitucionalidad de Áñez.