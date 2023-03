Diputado ‘evista’ remite al Fiscal General pruebas en contra del hijo de Arce

El parlamentario del ala ‘evista’ del MAS, Héctor Arce, informó este jueves que remitió al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, al ministro de Justicia y al presidente Luis Arce Catacora las pruebas que involucrarían a Luis Marcelo Arce Mosqueira en negociaciones con empresas extranjeras sobre el litio boliviano.

“Como asambleístas nacionales y dando cumplimiento nuestro mandato constitucional de fiscalización, no vamos a permitir que algunos ‘pacpacos’ y charlatanes metan sus narices en un recurso tan valioso como es el litio que es de propiedad del Estado. Por ese motivo, hemos remitido (a las instancias que corresponde) toda la documentación sobre el señor Luis Marcelo Arce Mosqueira, quien es un ciudadano mayor de edad. Para mí es un ciudadano más, no me interesa quien sea su mamá o su papá”, sostuvo Arce.

Asimismo, señaló que desde el 18 de febrero pasado hizo la entrega de estos documentos.

“Hemos remitido (estas pruebas) al ministro Hidrocarburos y Energía para que nos responda con relación a este proceso. Asimismo, el 24 de febrero hemos remitido toda la documentación a Juan Lanchipa Ponce, fiscal general del Estado, para que investigue de oficio este caso, además se ha hecho llegar los documentos al ministro de Justicia y al presidente del Estado”, detalló el parlamentario.