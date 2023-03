El TSE realizará en abril una mesa multipartidaria para evaluar la aplicación de estatutos

Las organizaciones políticas de alcance nacional se reunirán con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en una mesa multipartidaria en abril, donde se analizará los avances y dificultades de los estatutos orgánicos, este trabajo se realiza con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).



"Prevemos la reunión de mesa multipartidaria con las organizaciones políticas de alcance nacional en abril, las que están reconocidas en el Tribunal Supremo Electoral, las reuniones serán con los presidentes, delegados nacionales. Vamos a analizar la implementación de la Ley 1096 de (Organizaciones Políticas) en sus estatutos orgánicos", informó a la ANF la vocal del TSE, Dina Chuquimia.



El Órgano Electoral, actualmente, sostiene reuniones con los delegados de las agrupaciones ciudadanas de alcance departamental y municipal. Hasta el momento sostuvieron encuentros en Cochabamba y Santa Cruz.



El 4 de agosto de 2021, el Movimiento al Socialismo (MAS) llevó a cabo un congreso orgánico para modificar su estatuto, documento que fue aprobado por el Órgano Electoral, aunque, la entonces vocal, Rosario Baptista expresó su disidencia porque consideró infringió el marco normativo convencional, constitucional y legal del Estado.



Tras la expulsión de al menos una decena de parlamentarios del MAS, la diputada Deysi Choque presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una acción de inconstitucionalidad abstracta para impugnar varios artículos del estatuto.



Se cuestionó el "liderazgo nato" de Evo Morales, el requisito de 10 años de antigüedad y una "trayectoria intachable" como militante para postular a la presidencia o vicepresidencia, además de los aportes económicos obligatorios.



Chuquimia dijo que hasta el momento no se presentó a esa instancia ningún documento que observe el reglamento del instrumento político. No descartó que en la reunión de abril se analicen esos aspectos.



"En esta reunión se va analizar las dificultades y observaciones a los estatutos, vamos a ver la forma de visibilizar las preocupaciones que ellos tienen o las dificultades que encontraron, veremos la forma de coadyuvar", insistió.



Estados financieros



Por otra parte, la autoridad electoral dijo que de acuerdo con el instructivo que se emitió en noviembre de 2022, las organizaciones políticas y agrupaciones ciudadanas deben presentar sus estados financieros hasta el 31 de marzo, en caso de que no cumplan con esa disposición serán sancionados en base a la norma vigente.



"Hasta el 31 de marzo los partidos deben presentar sus estados financieros, si bien no existen procesos electorales en el 2022, los partidos deben informar sobre ese aspecto porque disponen recursos para la capacitación de sus militantes y otros talleres", agregó.



El Órgano Electoral tiene registrado a nueve organizaciones políticas a nivel nacional, Movimiento Nacionalista Revolucionario, Frente Revolucionario de Izquierda, Partido Demócrata Cristiano, Movimiento al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, Unidad Cívica Solidaridad, Frente de Unidad Nacional, Frente para la Victoria, Partido de Acción Nacional Boliviano, Movimiento Demócrata Social.