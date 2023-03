Reynaldo Ezequiel sobre conducir ebrio en febrero: "Yo no he matado, no he robado a nadie, me he emocionado"

El polémico dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Reynaldo Ezequiel reapareció el jueves y señaló que no mató ni robó a nadie y que solamente "se emocionó", refiriéndose al incidente en el que iba manejando en estad de ebriedad y que chocó a tres vehículos.

"A veces uno cuando está en la edad de la juventud se emociona, me tocó, me sirve de experiencia. Yo no he matado, no he robado a nadie, me he emocionado", aseveró Ezequiel durante una entrevista en DTV.

Expresó que no se debe jugar con el alcohol. "El alcohol a veces te juega una mala pasada. Uno tiene que pedir disculpas, ser humildes. Pido disculpas a toda la ciudad, toda vez que de alguna u otra manera he podido afectar su seguridad".

El 9 de febrero, Ezequiel protagonizó una triple colisión en la ciudad de Santa Cruz, luego de haber consumido bebidas alcohólicas.

En ese mes, Ezequiel aseguró que había bebido porque no se habilitó a Reinero Vargas a las elecciones del Comité Pro Santa Cruz y que, él no estaba conduciendo, sino que era guardaespaldas de su chófer.

Con ello, Policía de Tránsito lo detuvo por dos días y fue sometido a una audiencia cautelar. Tras ello, la jueza Livia Alarcón determinó otorgarle libertad bajo medidas sustitutivas, pese a que cuando ocurrió el hecho él no portaba su licencia de conducir y el vehículo no tenía el Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito ni el certificado de inspección vehicular.