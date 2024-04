COB asegura que atendió requerimiento para boxeadores pese a que su federación no tiene las cuentas al día

El Comité Olímpico Boliviano (COB) informó hoy que, pese a que la Federación Boliviana de Box (FBB) tiene varias observaciones a los descargos económicos de gestiones pasadas, se atendió el requerimiento de los tres boxeadores que serán parte del preolímpico en Tailandia.

La presidenta de la FBB, Lourdes Avendaño, y la boxeadora Itati Zuleta denunciaron, en los últimos días, que el COB no hizo ni la inscripción, ni la reserva del hotel para el preolímpico en Tailandia y que estaban a punto de quedar fuera del evento.

El presidente del COB, Marco Arze, presentó la documentación que comprueba que la inscripción de Adrien Davin, José María Núñez e Itati Zuleta se la realizó el 9 de abril, dentro el plazo establecido.

También se informó que el 19 de abril, fecha límite para hacer el pago de la reserva al hotel en Tailandia, se hizo el pago y que todas estas gestiones fueron hechas bajo el conocimiento de Avendaño.

“Hemos atendido a los atletas de manera directa, porque existe una prohibición emergente del Comité Olímpico Internacional (COI), que nos pide que nosotros trabajemos y beneficiemos con los recursos a los atletas (…) Las federaciones reciben los recursos y en tanto y en cuanto esos recursos no sean descargados, no llega el otro monto; sin embargo, aquí yo debo asumir responsabilidades porque tomé la decisión de que se les dé el apoyo, no obstante que la Federación debe aún los descargos de la gestión 2022”, explicó Arze.

El COB, en conferencia de prensa, presentó los informes de la contadora de la institución que señala que en la gestión 2021 se entregó a la FBB 4.000 dólares y que no se tuvo observaciones.

En 2022 la FBB recibió 5.000 dólares, pero los descargos presentados por Avendaño no fueron aceptados, porque “no corresponden a la solicitud efectuada y no cumplen las directrices del Programa de Preparación de atletas, todos los gastos son de la presidenta Avendaño, no existe un solo respaldo que demuestre que el atleta se ha beneficiado”, señala el informe.

Como prueba se mostraron las facturas que presentó Avendaño, en la que se evidencia la compra de un perfume Shakira Dance Diamonds y un Ice Breakers Coolmint, por un valor total de Bs 332.

Sobre el perfume Avendaño en la reunión que tuvo con el directorio del COB y la contadora la semana pasada, aseguró que se trataría de un sprite que usan los deportistas para adormecer los músculos.

Otra observación es que casi el 100% de los pasajes y hoteles están a nombre de la presidenta y sobre todo se trata de gastos aislados, sin un proyecto o finalidad específica para la preparación de los deportistas.