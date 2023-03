Congreso aviva división en el MAS y la tensión entre Evo y Gobierno aumenta

El noveno Congreso Departamental del MAS de Santa Cruz terminó ayer en medio de violencia, denuncias de manipulación y el desconocimiento de la nueva directiva por parte de la Dirección Nacional del partido, que lidera Evo Morales.

Tras el abrazo entre el presidente Luis Arce y el jefe nacional del MAS, en la inauguración de este congreso, el sábado, las diferencias entre el Gobierno y la dirección del partido se avivaron ayer con las nuevas acusaciones entre Morales y los ministros de Justicia, Iván Lima, y de Economía, Marcelo Montenegro.

El congreso de Santa Cruz comenzó el sábado en Yapacaní con llamados a la unidad tanto de Arce como de Morales, pero el domingo los diferentes grupos se enfrentaron a sillazos y empujones. El dirigente Reynaldo Ezequiel, que hace poco protagonizó un accidente de tránsito en estado de ebriedad, fue expulsado del evento con violencia.

La elección terminó en la tarde y Marco Fernández fue reelecto presidente departamental por aclamación. Sin embargo, horas después, el vicepresidente de la Dirección Nacional del MAS, Gerardo García, declaró nulo el congreso y la elección, y denunció “acarreo de gente” y “manipulación”.

“Este noveno congreso ha sido manipulado, maniobrada, lamentamos mucho que en este congreso ha habido acarreo de gente, que han sido funcionarios públicos, que ha venido gente amañada (...). Por eso, esto no tiene ningún sentido, ningún valor, queda nulo de hecho este congreso”, dijo.

Recordó que otros congresos en Cochabamba y Potosí fueron anulados por el Tribunal Supremo Electoral, debido a que no se tuvo el directorio completo y no fue llevada por la Dirección Nacional del MAS.



Mientras no se realice la elección de un nuevo directorio departamental, la Dirección Nacional se hará cargo de esta instancia.

Pero el congreso no es el único problema que afronta el MAS. Los cruces entre el jefe nacional y el Gobierno se acrecentaron.

Ayer, Morales dijo que al presidente Arce “no le fue bien” buscando personería jurídica con el Partido Socialista 1 (PS - 1) y que por eso “volvió al MAS”.

Dijo que el presidente participaba de eventos del PS -1, pero no del MAS. “Pareciera ser que después de dos años -me comentaron- no le ha ido bien con PS-1, ahora vuelve, bienvenido, buen retorno”.

Morales también volvió a arremeter contra el ministro de Justicia, a quien acusó de haber negociado con el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, hoy preso en Chonchocoro por el caso golpe I, para que se inicien procesos en el exterior contra el expresidente.

El jefe del MAS también arremetió contra el titular de Gobierno, Eduardo del Castillo, por supuestamente ordenar a la Policía que le haga seguimiento en todos sus actos. “Ojalá no sea para atentar o sembrarnos pruebas”, escribió en redes sociales.

Lima le dijo a Morales que “deje el rumor y el chisme” y rechazó todas las acusaciones.

“Niego enfáticamente las reuniones que señala el señor Evo Morales y le pido que deje el rumor, el chisme que deje la mentira y que empiece a actuar con mayor responsabilidad en política”, dijo el ministro.

Ministro Montenegro responde a Morales

El ministro de Economía de Bolivia, Marcelo Montenegro, aseguró ayer que la economía del país “está bien” y que hay una “estabilidad de precios”, luego de declaraciones del expresidente Evo Morales, que señaló lo contrario.



El sábado en un congreso departamental del MAS, el expresidente Morales le dijo al mandatario Luis Arce que la “economía no está tan bien” y le sugirió hacer comisiones para que analicen esta situación.