Maestros aceptan ir al diálogo, pero advierten con un paro de 24 horas y cierre de fronteras

El ejecutivo nacional de los maestros urbanos, Patricio Molina informó que asistirán al diálogo convocado por el ministro de Educación, Edgar Pary para este martes a las 06:00 de la mañana. Sin embargo, advirtió que si en el encuentro no hay propuestas sólidas a sus demandas seguirán con las movilizaciones a lo largo de la semana e incluso, advirtió que alistan un paro de 24 horas y cierre de fronteras para el viernes.



"Mañana, nosotros vamos asistir a la mesa de diálogo con el ministro (de Educación). Esperamos que hay propuestas concretas a las demandas y no discursos demagógicos. Si no se resuelve, las medidas van a continuar toda la semana, mañana vamos a marchar hasta el jueves, el viernes hay un paro de 24 horas y cierre de fronteras", dijo en rueda de prensa, la noche de este lunes.



El ministro de Educación, Edgar Pary convocó a los maestros a retomar el diálogo para este martes a las 06:00.



"Estamos convocando para mañana (martes) a las 06:00 de la mañana, les estamos invitando para que nos podamos sentar. Lo importante es que soluciones los problemas. Nuestro Gobierno se caracteriza por el diálogo, les ratificamos a los colegas del Magisterio Urbano, nos vamos a volvemos a reunir. Ojalá que ellos nos respondan de manera inmediata", indicó.



Desde fines de febrero, los maestros impulsan medidas de presión contra el Gobierno en busca de atención a su pliego de 200 puntos, entre los que se prioriza cinco, pero hasta el momento no lograron respuestas del Ministerio de Educación. La dirigencia de los educadores y las autoridades se reunieron en tres oportunidades y en ninguna se pudo lograr un acuerdo previo o un acta de entendimiento.