Diputado Arce afirma que "firmó su sentencia de muerte" al denunciar el caso ABC

El diputado "evista" del MAS, Héctor Arce, afirmó este miércoles que "firmó su sentencia de muerte" al denunciar el caso de presunta corrupción millonaria en la adjudicación de la obra carretera Sucre-Yamparáez, que quedó en manos de la firma china Harbour Engineering Company (CHEC).

El testigo protegido del caso, Felipe Sandy Rivero, quien murió en un accidente de tránsito en Estados Unidos, dejó un video de 24 minutos en el que explica a detalle todo el caso y apuntó al Ministerio de Justicia y otras instancias por presuntamente ocultar la corrupción.

El diputado Arce recordó que se reunió con el testigo protegido y que, en esa ocasión, le mencionó que esa denuncia será su sentencia de muerte.

“Bueno, dejo a Dios, creo en Dios, el testigo protegido dijo: ‘sentencié mi muerte cuando tomé la decisión de firmar la denuncia’. Creo que también Héctor Arce firmó su sentencia de muerte al asumir esta gran responsabilidad de transparentar este hecho de corrupción. Si ese es el destino que aparezcamos muertos en un canal de riego, en una zanja o en un lote baldío, será el camino que vamos a seguir”, dijo el diputado a la red Unitel.

El legislador dijo estar “muy consternado” con lo que sucedió, por el fallecimiento. Mencionó que recuerda la primera vez que se reunió con el testigo protegido, con quien conversó y hasta le preguntó si esa información que le había dado era real, si él estaba participando en el hecho de corrupción y si su intención era buscar algún beneficio, según Página Siete.

“Él con lágrimas en los ojos me dijo, lo recuerdo muy bien, que no y que jamás haría eso, y que su objetivo como boliviano era denunciar este hecho de corrupción, le hemos creído, ambos estábamos con lágrimas en los ojos. El pueblo boliviano tiene que saber la verdad: fuimos a reunirnos durante dos horas con la ministra María Nela Prada, por instrucción del hermano Lucho, en la que no se hace nada durante el mes y medio”, relató el diputado.

Dijo que al no tener resultados presentaron el caso ante la Fiscalía de La Paz. Afirmó que existen todas las pruebas.

“Acá quiero decirle al ministro (Iván) Lima: usted como alta autoridad del Estado tiene la obligación de luchar contra la corrupción de manera incansable para perseguir a aquellos que se roban la plata del Estado, pero hoy lamentablemente usted no está haciendo ese trabajo (...). La Ley 458 de testigos protegidos, hoy esa ley no sirve, por qué, porque usted exigió que se devele su identidad, amenazó con iniciarle procesos y demandas. La empresa china lo demanda, la Fiscalía lo admite y entiendo, por esa razón, el testigo protegido toma la decisión de salir del país y encuentra la muerte”, indicó.

El diputado dijo que el ministro Lima está "de abogado y portavoz de la empresa china" y de Henry Nina, presidente de la ABC, porque ayer lo “libró de toda responsabilidad de manera irresponsable”, sin saber lo que sucede en la firma estatal.

“Ministro, usted está haciendo hoy de abogado del gerente de la empresa china, de abogado y portavoz de la empresa china, usted está siendo de abogado de Henry Nina y ayer lo libra de toda responsabilidad de manera irresponsable, porque usted no conoce de todo lo que se está haciendo ahí”, dijo.