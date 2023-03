Aplazan tratamiento de 'Ley del Oro' tras no lograrse consenso en Diputados

Mientras la falta de divisas en las Reserva Internacionales genera incertidumbre sobre la economía boliviana, en la Cámara de Diputados no se ha llegado a un consenso que permita aprobar la Ley del Oro, cuyo objetivo es fortalecer las Reservas del Banco Central de Bolivia (BCB).



Dicho proyecto de ley busca habilitar al Banco Central la compra directa de oro en el mercado nacional, sin embargo, el artículo más polémica es el noveno, porque le otorgaría al BCB la tuición de realizar operaciones con las Reservas de Oro a nivel internacional para convertirlas en divisas.



Este aspecto cobra una mayor importancia cuando las Reservas de Divisas bajaron a 372 millones de dólares a febrero de este año, cuando eran alrededor del doble al finalizar el 2022, y agencias de evaluación crediticia han observado este indicador para rebajar la calificación de Bolivia como emisor de deuda.



La oposición ya había anunciado su oposición al proyecto de ley, pero en la sesión también se opusieron parlamentarios del ala "evista", bajo el argumento de que no se puede permitir que el Banco Central negocie las Reservas de Oro sin la autorización del Órgano Legislativo.



La sesión se declaró en cuarto intermedio y se convocó a una reunión entre representantes de las bancadas, para intentar llegar a un acuerdo.



El diputado de Comunidad Ciudadana, José Luis Porcel, reveló que la reunión fracasó, después de que se filtraron fotografías con que los acusaron de complot o de "venderse". Aclaró que el ala radical del MAS no quiso entrar a la reunión.



Al regresar la sesión tampoco hubo consenso. La diputada "evista" María Alanoca expresó incluso que "quería llorar" y se pronunció en contra de la intención de que el Banco Central puede monetizar las Reservas de Oro.



Al final, a solicitud de la diputada "renovadora" Deisy Choque, se dispuso aplazar el tratamiento de la ley. Esta acción fue rechazada tanto por el ala "evista" como de la oposición.



"Gracias a su crisis interna, gracias a la fractura entre arcistas y evistas se hacen la burla de la Asamblea Legislativa, la atropellan sin ningún escrúpulo y lo que han hecho hace minutos atrás es simple y llanamente fuera de la norma", criticó el jefe de bancada de CC, Enrique Urquidi. El diputado "evista" Freddy López indicó que sólo se ha pedido modificar dos artículos y criticó que se haya aplazado el tratamiento de la ley, puesto que -en su criterio- sólo se debió declarar un cuarto intermedio.



De parte de la oposición, la bancada de Creemos denunció que incluso no hubo la mayoría para aplazar el tratamiento, por lo cual solicitará los videos de la sesión para verificar la votación.



Después de la sesión, el diputado Porcel de CC consideró la sesión como una "derrota catastrófica" para el país, tomando en cuenta la situación económica delicada y que merece mayores dedicación de tanto oposición y oficialismo.