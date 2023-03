Gobierno informa que se paralizaron las obras de la doble vía Sucre-Yamparáez por denuncia de corrupción

Las obras de la doble vía Sucre-Yamparáez, proyecto envuelto en una denuncia de corrupción, se detuvieron, aseguró este jueves el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.



La denuncia del presunto pago de una coima millonaria de la empresa china CHEC a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para adjudicarse el proyecto se conoció a finales de agosto del año pasado, tres meses después del inicio de las obras.



Entonces, el Gobierno nacional afirmó que el proceso, abierto por la Fiscalía a raíz de esta denuncia, no iba a causar perjuicios en la obra porque se trata de una prioridad rumbo al Bicentenario; sin embargo, el proyecto quedó paralizado con un avance del 20%.



Así lo aseguró este jueves el ministro Edgar Montaño, al acusar al diputado denunciante Héctor Arce de un "boicot" en contra del Gobierno nacional.



"Ellos sabían qué es lo que estaban buscando: parar la obra y lo han hecho. Eso hay que decir claramente, porque a la fecha se le debe siete planillas a la empresa contratista, dos planillas a la supervisora y dos planillas a la fiscalización, en total en total son Bs 42 millones, ese es el perjuicio", señaló el ministro Montaño, en declaraciones recogidas por el diario El Deber.



El titular de Obras Públicas aludió a Felipe Sandy Rivero, testigo protegido del caso ABC, quien denunció la presunta corrupción ante el Comité de Prácticas Prohibidas de la Corporación Andina de Fomento (CAF), según señala en el video que grabó antes de morir en Estados Unidos.



"En el minuto 17:48 (del video) indica claramente que habría enviado ante el Comité de Prácticas Prohibidas de la CAF las supuestas irregularidades de la carretera Sucre-Yamparáez", apuntó Montaño, antes de hablar de la paralización.



La CAF forma parte de la estructura de inversión de la doble vía Sucre-Yamparáez, pues el 79,57% del presupuesto de Bs 646.608.761 es cubierto con un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina de la CAF.



Montaño advirtió que, si la empresa reclama ese perjuicio, se hará una acción de repetición y el diputado Héctor Arce tendrá que hacerse responsable.



"Si es que la empresa contratista dice que hubo un daño económico, con toda seguridad nosotros no vamos a cargar con esa responsabilidad y ahí tendrá que responder el diputado Héctor Arce", afirmó.



Al calificar la denuncia de un "boicot", dijo que se involucró a personas inocentes que merecen una disculpa.



"Lo han armado (el caso) para obviamente involucrar a más personas y autoridades también, porque obviamente aquí están jugando a que no nos vaya bien en nuestra gestión. Obra que nosotros inauguramos, le van buscando cinco pies al gato. Entonces yo no le creo ahora ni al testigo protegido, menos aún al diputado Héctor Arce", agregó.



El Ministro insinuó incluso que el testigo protegido sería un "extorsionador", tomando en cuenta que había solicitado dinero a la empresa china por un supuesto trabajo de asesoramiento.



Reprochó al diputado Arce por, presuntamente, no corroborar la trayectoria del testigo protegido.