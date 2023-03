Apdhb reelige a Carvajal como su presidenta

El Congreso ordinario de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) reeligió el fin de semana a Amparo Carvajal como su presidenta para la gestión 2023 - 2025.

"El suscrito presidente del presídium del XIX Congreso Nacional Ordinario de la Apdhb, en presencia de delegados titulares y adscritos posesionó al nuevo directorio de la Apdhb de conformidad en el estatuto fundacional de la institución, que recaen en Amparo Carvajal como presidenta", señala el acta de posesión del Comité Ejecutivo Nacional.

Complementan el Directorio: como vicepresidenta fue elegida Yolanda Herrera; como secretaria general, Ligia Pinto; y como secretaria de Hacienda, María Eugenia Cárdenas, entre otras.

"Las personas referidas han sido electas de forma legal y legítima por los delegados al XIX Congreso Nacional Ordinario de la Apdhb, con el mandato de que mantenga la independencia política y que nos representen en la defensa por el respeto pleno de los derechos humanos durante la gestión 2023 - 2025", indica el documento.

Consultada sobre el tema, Carvajal confirmó que fue reelecta y protestó por la participación de Edgar Salazar, como presidente de la Apdhb afín al MAS, quien -denunció- la trató mal, según Página Siete.

"A la gente qué le puedo decir, por que no sabían cómo este señor Édgar me insultó y humilló y se ha tomado como propiedad de él. Tampoco soy dueña de la Asamblea. Este domingo he sido reelegida, haber qué pasa con él, quien me dijo a que no le teme los juicios que se le haga", dijo Carvajal.