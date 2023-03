Sin respuesta del Gobierno, maestros van al paro de 48 horas y analizan más protestas

Los maestros urbanos cumplen su segundo día de huelga de hambre y aseguran que continuarán con su paro de 48 horas hasta lograr que se frene la aplicación de la actualización de la malla curricular. E incluso, advierten con un paro indefinido si el Ministerio de Educación sigue sin responder sus demandas.



Patricia Sánchez, representante de los educadores de Pando y que mantiene el piquete de ayuno en La Paz, afirmó, que sus demandas no son políticas como afirmó el ministro de Educación, Edgar Pary y añadió que seguirá con la medida radical hasta que respondan a sus demandas.



"Está medida (huelga) no es político porque sabemos que no va ser beneficioso para nuestra salud, pero estamos dispuestos a todo hasta lograr algo para nuestro sector. Nosotros somos sindicales y estamos haciendo valer nuestros derechos y luchando por una educación", indicó.



Sánchez lamentó que hasta la tarde de este miércoles, el Ministerio de Educación no haya respondido a sus propuestas y aseguró que el jueves y viernes cumplirán el paro de 48 horas, pero advirtió que analizan un paro indefinido a partir de la próxima semana.



"Estamos yendo a un paro de 48 horas, si no da la respuesta a nuestro pliego, nos vamos a ir a un paro indefinido", aseguró.



Otro de los dirigentes de los maestros a nivel nacional, Pablo Arnaya dijo que hace dos días enviaron su contrapropuesta al Ministerio de Educación, pero no tienen respuestas.



"Son dos días que hemos presentado, pero no hemos recibido ninguna respuesta. Es lamentable que tilden de político", afirmó.



El sector pide que el ministerio deponga su postura intransigente para suspender la aplicación de los nuevos contenidos en el currículo educativo, además de incrementar mayor presupuesto para la educación, nuevos ítems y resolver el déficit histórico.



Desde fines de febrero, los maestros impulsan medidas de presión contra el Gobierno en busca de atención a su pliego de 200 puntos, entre los que se prioriza cinco, pero hasta el momento no lograron respuestas del Ministerio de Educación.



Las cinco principales demandas del pliego de 200 puntos que presentaron son: mayor presupuesto para la educación; actualización de la malla curricular; creación de nuevos ítems; déficit histórico; y el congreso plurinacional de la educación.