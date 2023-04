Vicente Cuéllar anuncia la reactivación del Comité Interinstitucional por el tema de la justicia

Así como ocurrió en el conflicto por el Censo, el rector de la universidad pública de Santa Cruz, Vicente Cuéllar, anunció que se reactivará el Comité Interinstitucional para tomar determinaciones respecto al tema de la Justicia y las elecciones judiciales que se deberían realizar este 2023.

"Tenemos nosotros en el transcurso de la semana una reunión de coordinación. Nuevamente vamos a reactivar para el Comité Interinstitucional, porque el tema de la Justicia no tiene color político o por lo menos no debería tener color político", dijo Cuéllar en entrevista con La Mañana en Directo de Erbol.

El Comité Interinstitucional articula a entidades representativas de Santa Cruz y encabezó las movilizaciones durante los 36 días de paro por el Censo.

Cuéllar explicó que se reactivará el Comité debido a que la Universidad ya ha presentado un proyecto de ley para despolitizar la preselección de magistrados, pero no ha tenido respuesta.

"Al no tener una respuesta positiva, amerita que el Comité Interinstitucional recobre nuevamente protagonismo. No he manifestado todavía, no puedo decir qué determinaciones se va a tomar, pero si vamos a tener una reunión de coordinación esta semana y ahí se tomará como siempre una determinación con la mayor participación de las instituciones", afirmó.

El rector señaló que desde el 2006, cuando el MAS asumió el Gobierno, el Órgano Judicial fue cooptado por el Poder Ejecutivo, primero con los interinatos en magistrados y luego con la preselección en la Asamblea Legislativa en 2011 y 2017.

Indicó que de cara a estas elecciones judiciales, la Universidad presentó un proyecto para que la Academia se encargue de la calificación de méritos y conocimiento de los postulantes a magistrados, pero la iniciativa fue rechazada en el Legislativo.

Rechazó que las universidades participen del proceso de preselección tal como lo establece el reglamento aprobado por la mayoría del MAS, es decir en el rol de "acompañamiento".

Cuéllar observó que, con el reglamento vigente, las universidades estarían incluso impedidas de hacer observaciones públicas al proceso de preselección, por lo cual considera que de participar sólo se tendría un "rol decorativo".