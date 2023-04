Mayoría masista impone reglamento y convocatoria para elección judicial

Vanos fueron los intentos de reflexión a los legisladores arcistas y evistas para cambiar la justicia, y nuevamente el oficialismo recurrió a su rodillo para aprobar las modificaciones al reglamento y convocatoria de preselección de candidatos para los cargos judiciales que permite la reelección y elimina los años de no militancia política, entre otros. El registro de postulaciones se reanuda mañana.

Al masismo, que se une para resguardar sus intereses, le bastaron tres horas y seis minutos para aprobar los documentos modificados, oportunidad en que se permitió la participación de seis asambleístas de la oposición y un legislador del oficialismo, el diputado Santos Mamani, quien solicitó suficiente discusión.

El diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana (CC), cuestionó el accionar de una sala constitucional que a través de un “amparazo anuló el trabajo de una comisión del legislativo y que posiblemente el próximo amparo sea para anular a toda la Asamblea Legislativa de acuerdo a los intereses del Gobierno y del sector arcista”.

“No me cabe la menor duda de que va a salir el amparazo diciendo ‘tienen que darle los dos tercios a estos candidatos’. Este precedente es terrible. (...) Si es que hay que cumplir, deberíamos limitarnos al único requisito que se observó en el amparo, (...) pero resulta que mis colegas han aprovechado como pretexto para hacer incorporaciones y para confeccionar este traje a medida con temas que nada tienen que con este amparo”, sostuvo.

Cambios

De acuerdo con el documento, el masismo eliminó el requisito de temporalidad de no tener militancia política, se suprimió el requisito de residencia permanente, de postulación durante los dos últimos para el Tribunal Constitucional y para el Tribunal Supremo de Justicia.

“Lo que va a ocurrir con esto es que un postulante que ha nacido en Santa Cruz y ha vivido toda su vida en La Paz u otro departamento, lo van a postular como si fuera el postulante de Santa Cruz dejando de lado el arraigo natural”, señaló Alarcón durante la sesión de Asamblea.

Asimismo, se ha suprimido requisito de elaboración de una resolución judicial y de una sentencia judicial; se ha eliminado el requisito de no haber sido candidato de organización política en el Consejo de la Magistratura.

Propuesta de ley

A su vez, la senadora Silvia Salame (CC) señaló que presentó un proyecto de ley para garantizar este proceso y se lleve adelante, pero que fue rechazado por la mayoría del MAS.

“El artículo 109 señala que los derechos sólo pueden ser regulados por una ley. (...) Nunca se leyó, se dijo rechazado y se acabó”, dijo.

Agregó que “ahora nos encontramos con un reglamento, el anterior era malo y éste es peor”, sentenció.

Cronograma

El cronograma arranca este viernes con la publicación de la convocatoria, el sábado se inicia la recepción de documentos por 11 días.

La lista de los candidatos inscritos se publicará el 3 de mayo; la verificación de los requisitos, del 4 al 13 de mayo. La etapa de impugnaciones abarcará 12 días.

La evaluación de experiencia y la formación profesional de los postulantes será por 10 días, el examen escrito se extenderá por seis días.

Senadora denuncia que reglamento viola la CPE

La senadora Silvia Salame, de Comunidad Ciudadana (CC), denunció ante el pleno de la Asamblea Legislativa que el reglamento de preselección, aprobado por mayoría del MAS, vulnera casi una decena de artículos de la Constitución y dos de la Ley 025. “Se dice que el parentesco no tiene sustento y se elimina; debía haberse mantenido, porque esto se especifica en la CPE. Otro tema es el de la reelección: si analizamos la CPE, en ningún momento habla de postular a otro cargo o al mismo cargo; la norma es absolutamente clara y dice que no está permitida la repostulación. (...) Por lo que he visto, en todo este reglamento se están vulnerando los artículos 109, 182 parágrafo IV, 183 (III), 188 (III), 200, 201, 136 (III), 238, 239, y de la Ley 025, el 22 y 29”, explicó.

Oficialismo

El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Santos Quispe cuestionó las intervenciones de la oposición e indicó la necesidad de llevar adelante este proceso, espacio en que la ciudadanía puede elegir a las personas que manejarán la justicia.