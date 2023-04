Caso Adepcoca: Fiscalía ralentiza el proceso y posterga pericias para no citar a gente de Alanes

El abogado Jorge Valda informó que el proceso que lleva adelante el Ministerio Público en contra de los dirigentes de Asociación de Productores de Coca (Adepcoca) de la directiva de Freddy Machicado se encuentra sin avances, y pese a los requerimientos realizados por los abogados de la defensa para iniciar pericias, la fiscalía no da curso.



Valda indicó que la fiscalía evita citar a los cocaleros integrantes de la directiva de Arnold Alanes, afín al gobierno, que intentó tomar la dirección de Adepcoca, tras los hechos violentos ocurridos en el mercado paralelo de Villa El Carmen.



"Hasta la fecha no ha avanzado en absoluto la investigación, es más, los requerimientos que la doctora Evelyn Cossío junto con mi persona y la defensa de los otros coacusados -la doctora Paola Barriga y el doctor Quispe- hemos venido solicitando para que se realice la inspección ocular seguida de reconstrucción, para que se lleve adelante las citaciones a toda la directiva de Alanes, a las personas que estaban infiltradas en Adepcoca, a ninguna de estas solicitudes ha dado curso la Fiscalía y ni siquiera realiza actos investigativos", dijo el abogado a ANF.



Valda enfatizó que la Fiscalía solo investiga a quienes son contrarios al gobierno debido a que recibe orientación del Ministerio de Gobierno. "En estos procesos es el Ministerio de Gobierno la víctima, en todos los procesos interviene el Ministerio de Gobierno", apuntó.



El jurista indicó que de los 24 productores de coca que fueron detenidos y enviados con detención domiciliaria el 8 de agosto de 2022, aún están 15 con la medida cautelar y siguen siendo hostigados.



Denunció que efectivos de inteligencia de la policía continúan en la búsqueda de los dirigentes que siguen en la lista negra del Ministerio Público y que resultan ser los testigos que ha ofrecido la defensa de los cocaleros detenidos, toda vez que son "los que han visto cómo desde la terraza del mercado paralelo de Arnold Alanes lanzaban bombas molotov, cómo tenían armas de grueso calibre, como tenían explosivos y coca molida, pero ninguna de las personas vinculadas a Arnold Alanes ha sido citada a declarar, ni Arnold Alanes".



Valda dijo que incluso en las denuncias han acompañado recibos oficiales y originales sobre la compra de explosivos con la firma de Alanes, sin embargo, la fiscalía no lo convoca a declarar.