Conamaq devuelve camioneta reportada como robada en Chile

El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) decidió devolver un vehículo que tenía en su poder, debido a que se comprobó que se encontraba reportado como robado en Chile. La Policía y la Aduana Nacional anunciaron una investigación por el origen del “error” que se cometió.

El motorizado en cuestión es una vagoneta Toyota, de color negro, que fue entregada por el presidente Luis Arce en un acto por el 26 aniversario de esa organización, celebrado el pasado 27 de marzo en la ciudad de La Paz, según la ANF.

El jiliri apu mallku del Conamaq, Ramiro Cucho, informó que, tras recibir la notificación sobre la situación del vehículo que recibió como donación del Gobierno, se decidió ayer entregarlo a la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove).

“Como buenos ciudadanos, como pueblos indígenas originarios y, asimismo, basado en los principios del ama sua (no robar), ama quella (no mentir) y ama llulla (no ser ocioso), nosotros hemos presentado el memorial de devolución de este vehículo que ha llegado en calidad de donación a nuestra organización”, informó.

Mediante un comunicado conjunto, el Ministerio de Gobierno y la Aduana Nacional expresaron su preocupación por ese hecho por lo que señalaron que se “iniciarán una investigación minuciosa en Diprove y en las instancias de la ANB para determinar el origen del error de la información sobre el motorizado en cuestión”.