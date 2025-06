Evistas atacan ambulancia, la queman y golpean a todos sus ocupantes en Cochabamba

Seguidores de Evo Morales atacaron la noche del viernes una ambulancia que trasladaba a policías heridos en Vinto, Cochabamba, y procedieron a incendiarla, además de golpear a todos los ocupantes, incluido el personal médico y el chófer del vehículo.

"Los bloqueadores han atacado la ambulancia porque estaba transportando a cuatro pacientes heridos. Los han bajado a los pacientes, los han golpeado, también al chofer, a la doctora y a una enfermera más que estaba con ellos. Han destrozado la ambulancia, la han volcado y también la han incendiado", denunció la ministra de Salud, María Renée Castro, en conferencia de prensa.

La autoridad detalló que fueron ocho las personas atacadas, las mismas que fueron rescatadas y trasladadas al Hospital Obrero de la ciudad de Cochabamba.

Castro anunció que se interpondrá, junto a la Caja Nacional de Salud (CNS), una denuncia contra los autores del ataque y destrozos a la ambulancia.

Asimismo, aseguró que las atenciones se seguirán brindando con normalidad y las ambulancias continuarán acudiendo a los lugares de conflicto para apoyar a los heridos y perjudicados por los bloqueos evistas.

"Nosotros seguiremos atendiendo a los pacientes, las ambulancias van a seguir circulando, porque es una obligación y es un derecho de la población, el tener acceso a la salud. No tenemos miedo, vamos a seguir atendiendo a todos los pacientes que así lo requieran, porque la gente está primero y esto no es una protesta, esto no es un reclamo, esto claramente es vandalismo", aseveró.