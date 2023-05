"Evistas" piden interpelación de Prada por el caso autos robados

Tras conocerse que Presidencia entregó un vehículo reportado como robado a la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), los legisladores del MAS del ala radical piden la interpelación de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, al considerarla responsable.

"La nieta del dictador (Hugo) Banzer tiene la responsabilidad de explicar por qué ocurren este tipo de hechos. Vamos a interpelarla (a Prada) en la Asamblea Legislativa, pero nosotros esperamos que antes que la interpelemos sea destituida", indicó el diputado Renán Cabezas.

Ayer la diputada de Comunidad Ciudadana (CC); Luisa Nayar, alertó sobre dicha irregularidad y hoy presentó una denuncia a la Dirección Nacional de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) en contra de Prada, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo y la Aduana.

El diputado Cabezas pidió además al presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca "dejar de encubrir hechos irregulares e incumplimiento de labores".

"No sea cómplice de hechos irregulares, Choquehuanca, cumplí con tu labor, eres vicepresidente, no eres turista", dijo y aseguró que hay muchas interpelaciones y petición de informes escritos que no se llevaron a cabo.

Mientras, el diputado del MAS, Freddy López, indicó que se activarán "los mecanismos correspondientes" y acción de incumplimiento para las autoridades sobre este caso.

A su vez, el diputado Froilán Mamani pidió informes sobre cuántos vehículos fueron entregados, a qué organizaciones y con qué placas funcionan.