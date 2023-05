Presidente del TSE dice que las elecciones judiciales están en manos del TCP y pide alistar un "plan b"

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, afirmó este martes que el futuro de las elecciones judiciales está en manos del Tribunal Constitucinal Plurinacional (TCP), que debe resolver un recurso de inconstitucionalidad; y pidió a los actores político pensar en un plan "b" si es que no se logra destrabar el proceso hasta el mes de julio.

"La elección está supeditada a la decisión del Tribunal Constitucional, a partir de esa decisión la ALP va a poder aprobar el reglamento y aprobar la convocatoria del proceso de selección", dijo el Presidente del TSE.

Las elecciones judiciales están paralizadas por un recurso de inconstitucionalidad planteado por Creemos. El MAS busca en la Asamblea Legislativa aprobar una ley corta que disminuya los plazos del proceso electoral y permita destrabar la elección, pero la norma apenas pasó la Cámara de Diputados y está en una comisión del Senado.

"Yo diría que hasta el mes de julio todavía podemos tener una pausa, ya después de julio es bastante complicado", dijo Hassenteufel, sobre el límite final para aprobar la elección judicial.

Aseveró que una vez que se terminen estos plazos

"Si es que las demoras continúan y surgen nuevos inconvenientes y no se puede llevar adelante este proceso, hay que buscar no solo una solución 'b', sino una solución c o d, pero hay que buscar solución", dijo.

Afirmó que el TSE necesita mínimo 120 días para organizar la elección.

"Para hacer un evento electoral adecuado, preciso, sin problemas necesitamos contar con 120 días por lo menos", afirmó.