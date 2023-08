La DGAC se adelanta a los plazos y desde mañana no dejará volar a 4 aviones de Amaszonas

El director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), José Iván García, informó esta tarde que cuatro aviones de Amaszonas que tienen un problema de arrendamiento no podrán operar desde mañana; desde la aerolínea denunciaron que la institución estatal no respetó los 10 días plazo que tenían para solucionar el problema.

El Ministerio de Obras Públicas convocó a una conferencia de prensa a las 18.30 en Salón Rojo del aeropuerto de El Alto para comunicar que, a partir de mañana, cuatro aviones de la aerolínea Amaszonas ya no podrán operar hasta que se solucione el litigio que tiene la firma privada con su arrendatario en Irlanda.

La empresa irlandesa GY Aviation Lease 1816 contrajo un contrato de arrendamiento con Amaszonas el 2019 para el alquiler de cuatro aviones; sin embargo, los propietarios denunciaron que no reciben los correspondientes pagos que ascenderían a más 17 millones de dólares por el concepto de alquiler. Además, el contrato habría fenecido el 22 de junio de este año.

El gerente general de Amaszonas, Dardo Gómez, denunció que la DGAC no respeta los 10 días establecidos en la norma para que solucionen el problema; al contrario, decidieron recortar a 5 días bajo el argumento de "una medida técnica", figura que no existe en la normativa; incluso, ese corto plazo terminaría el miércoles, no mañana. Además, precisó que el contrato sigue vigente hasta 2026.

Respecto a la deuda, Gómez indicó que existe un litigio que debe dirimirse New York, Estados Unidos, para que se establezca cuáles son los montos adeudados, ya que se habría pagado por los cuatro aviones cuando sólo dejaban que operen dos.

Desde mañana, existe la posibilidad que muchos pasajeros que ya reservaron sus viajes tengan problemas al momento de abordar un avión de la línea aérea.