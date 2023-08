Elecciones judiciales son inciertas, no hay consenso en el Senado ni reunión con vocales del TSE

El desarrollo de las elecciones judiciales aún es incierto, la Cámara de Senadores no llegó a ningún acuerdo que permita viabilizar el proyecto de ley para la preselección de candidatos porque existen actitudes radicales de los opositores, tampoco se definió una fecha para la reunión con los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, convocó este jueves a la oposición a retomar el diálogo político para consensuar una ley que destrabe las elecciones judiciales, afirmó que existen posiciones radicales y espera que en las próximas horas se retome el trabajo en la comisión técnica.



"Entre hoy mañana esperemos que se pueda concretar nuevamente la reunión o el diálogo y tener certezas en torno a las elecciones judiciales. Nosotros, desde la Cámara de Senadores y desde la bancada del MAS, hemos hecho los esfuerzos para que se puedan viabilizar las elecciones judiciales, pero tenemos estos obstáculos que no se puede avanzar. Hay posiciones muy radicales de algunos miembros de las dos organizaciones políticas de oposición", afirmó el legislador.



Las tres fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa conformaron una comisión extraordinaria para debatir y trabajar en un solo proyecto de ley, que permita la consolidación de las elecciones judiciales. Sin embargo, esta no se concretó ninguna reunión por la inasistencia de los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS)



En ese sentido, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos dijo que están abiertos a concertar el diálogo, pero no en la comisión técnica porque no tiene credibilidad debido a la inasistencia de los parlamentarios del oficialismo.



"Nosotros tenemos apertura al dialogo, sí; en esa comisión extraordinaria, no, porque no tiene credibilidad esa comisión. Es demasiado bajo por parte de los senadores del MAS, ellos deberían haber estado para conocer todo lo que se ha conversado en la comisión y lo que hemos cedido", afirmó Barrientos.



Rodríguez insistió que, en los últimos encuentros entre las tres fuerzas políticas, vio una predisposición de parte de algunos legisladores de la oposición para avanzar en un solo proyecto de ley; sin embargo, al momento de tomar decisiones, dijo que existe una "barrera legislativa" que impide el avance de este tratamiento.



Por otra parte, este jueves estaba previsto una reunión entre la comisión mixta de Constitución del Legislativo y los vocales del Órgano Electoral, pero hasta el momento no se concretó. Fuentes allegadas al ente electoral confirmaron a la ANF que no se llevó a cabo ese encuentro, tampoco no se determinó una fecha para el encuentro.



Al respecto, el diputado del MAS Juan José Jáuregui dijo que hace dos días los técnicos del TSE se reunieron con ellos, consideró que el encuentro debe ser con los vocales de esa instancia y los presidentes de la Asamblea Legislativa para definir el proyecto normativo.



"Que se nos convoque porque en realidad hace dos días simplemente se reunieron con los técnicos del TSE, eso es parecido a que yo mande a mi asesor para que tome decisiones y eso no puede ser, tiene que ser los vocales con los miembros de la Asamblea Legislativa donde podamos analizar el escenario", manifestó.



Ultimátum



Más temprano, la presidenta de la Comisión de Constitución del Senado, Patricia Arce, indicó que se dieron un plazo hasta el lunes para hallar consenso, de lo contrario retomarán el proyecto de ley aplazado en el Senado.



"Nosotros hemos quedado que, si hasta el día lunes no se trata este proyecto de ley o no se llega a un consenso, el día lunes estaríamos tratando la ley para viabilizar y negociar con el Tribunal Supremo Electoral para garantizar y dar certeza a la población", señaló.