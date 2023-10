Suspenden viajes por carretera nueva a Santa Cruz por bloqueo en el trópico

Pobladores del trópico de Cochabamba instalaron varios puntos de bloqueo entre Cristal Mayu y Shinahota exigiendo la construcción de una doble vía entre Campo Vía y Villa Tunari.



Desde la Terminal de Buses de Cochabamba informaron que los viajes por esta carretera al oriente del país han sido suspendidos, pero que las salidas al oriente siguen habilitadas por la carretera antigua.



La vicepresidenta de la dirección departamental del MAS-IPSP Raquel Mamani dijo que el bloqueo es indefinido porque el Gobierno no atiende sus pedidos.



Afirmó que la medida de presión no es política y que no pretende evitar la llegada de grupos afines al Gobierno al cabildo de El Alto.



Ayer, un grupo de bloqueadores se enfrentaron a pasajeros que estaban parados en la carretera.