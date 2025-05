Zúñiga habla con la Defensoría y pide recibir a familiares

El excomandante del Ejército Juan José Zúñiga habló ayer con una delegación de la Defensoría del Pueblo, que se constituyó en el penal de El Abra, para verificar las condiciones de aislamiento del exjefe militar tras las denuncias de sus familiares sobre la vulneración de sus derechos.

Tras la insistencia y gestiones realizadas ante Régimen Penitenciario, se logró entrevistar a Zúñiga, quien manifestó no ser víctima de ningún tipo de maltrato físico ni psicológico. Señaló también que recibe alimentación diaria, pero que prefiere no consumirla debido a que no confía en la misma. Además, recibe valoración médica y psicológica semanal en su celda y se le permite la salida por el lapso de una hora para tomar sol. Pidió se le permita salir de la celda en la que actualmente se encuentra y recibir la visita de su esposa e hijo.

En la verificación realizada en celdas de Zúñiga se constató que la misma cuenta con servicios higiénicos y mobiliario necesario para su permanencia, así como luz natural y luz artificial.

La verificación se realizó después de que el miércoles un motín carcelario impidió que la comisión del Senado que investiga el intento de golpe de Estado, del 26 de julio de 2024, ingrese al penal a entrevistar a Zúñiga.

El senador del MAS Félix Ajpi anunció que insistirán con la entrevista al exjefe militar. “Vamos a iniciar el trámite mañana (viernes) mismo cumpliendo la institucionalidad, aunque nosotros fuéramos mañana de nuevo, sin pedir permiso a nadie, solamente notificando al gobernador del penal en El Abra”, anunció Ajpi.



Zúñiga está en aislamiento por hablar con un medio argentino desde la cárcel.