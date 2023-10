Salud afirma que no "hay ningún problema" para que estudiantes de La Paz y Santa Cruz vuelvan a clases desde el lunes

Gracias a la disminución de los incendios y los niveles de contaminación, además de la mejora en la calidad del aire, no "hay ningún problema" para que los estudiantes de La Paz y Santa Cruz reanuden sus actividades escolares a partir de este lunes, afirmó este domingo la ministra de Salud y Deportes, María Renée Castro.



"Nosotros estamos en reuniones permanente con el ministro de Educación (Édgar Pary), estamos haciendo una evaluación todos los días del índice de calidad de aire para tomar la mejor decisión, basada en datos técnicos y científicos, por lo tanto, viendo las condiciones de La Paz y de Santa Cruz, no hay ningún problema de que desde el día lunes puedan retomar nuevamente a las actividades educativas", afirmó en entrevista con Bolivia Tv.



En el caso de La Paz, por ejemplo, el índice de calidad de aire que estaba por encima de 200 y que llevó a suspender las clases, el jueves y viernes de la anterior semana, se redujo a 50 hasta esta jornada.



Mientras que, en Santa Cruz, donde se suspendieron las clases por una semana, de los 300 que registró el pasado 23 de octubre, bajó a 35 el índice de calidad de aire para este domingo en un nivel "bastante bueno", destacó Castro.



"Santa Cruz tenía un índice de calidad de aire sobre los 300. De acuerdo con estos datos todos (los municipios) van en disminución, nos preocupaba Potosí, el día viernes en la tarde, notábamos que había una elevación en el índice de calidad de aire que no venía por condiciones nacionales, sino por focos de calor que hay en la región, afortunadamente también hemos notado que va en disminución", explicó.



Castro aclaró que continuará el monitoreo constante de la calidad del aire, no solo de La Paz y Santa Cruz, sino de todos los municipios del país "hasta que todos estemos seguros de que no va a pasar nada".



"Seguimos con una permanente movilización referente a ver cómo se están comportando estos datos del índice de calidad de aire", indicó.