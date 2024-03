El Conamaq está dividido y la fracción "evista" no reconoce al nuevo ejecutivo

El jiliri apu mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) evista, Ramiro Jorge Cucho, informó que esa organización social está dividida y rechazó el congreso, desarrollado el sábado, donde se eligió al nuevo ejecutivo, ya que no habría cumplido con las normas de su estatuto orgánico.

"El Conamaq está totalmente dividido. No hay una legitimidad orgánica en cuanto al nuevo supuesto jiliri porque no ha cumplido nuestras normas, procedimientos y nuestros estatutos del Conamaq Bolivia", sostuvo Cucho a Urgente.bo.

Este sábado se desarrolló el Jach'a Tantachawi, Jathun Tantakuy (gran encuentro) del Conamaq, que terminó en una batalla campal en el Coliseo Cerrado de Oruro tras diferencias entre un sector a fin a Evo Morales y otro que respalda al presidente Luis Arce.

El Conamaq se suma a una más de las organizaciones sociales que está divida entre evistas y arcistas, como en la Asamblea Legislativa, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Bartolinas y el mismo Movimiento Al Socialismo (MAS).

"Fue un congreso lleno de funcionarios públicos, por eso nosotros no estamos de acuerdo y rechazamos. Somos víctimas de una de las organizaciones más que totalmente está dividida por este Gobierno", manifestó.

Según Cucho, el congreso fue maratónico donde no se tocaron temas políticos y estuvo concentrado en la elección de un nuevo ejecutivo, sin embargo, indica que él aún no concluyó su gestión, la cual finalizaría en 2025.

"En la historia de nuestras organizaciones sociales ningún congreso y Tantachawi tiene una duración de seis horas, fue histórico, maratónico este congreso, no hubo plenarias, informes, directamente han consagrado, con sus efectivos policiales, a una jiliri. No hay conclusiones, no hay recomendaciones, no se tocó el tema político", explicó.

Además, denunció que este congreso fue organizado por el Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales, el viceministro de Descolonización y Despatriarcalización a la cabeza de Arce.

"Se creen dueños de las organizaciones sociales, son (ellos) quienes han promovido esta convocatoria encabezada por este gobierno traidor que no respeta la estructura orgánica. Un golpe orgánico orquestado desde el Gobierno juntamente con sus policías ha tomado ese Tantachawi", indicó.