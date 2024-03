Evo revela los tres incumplimientos de Lucho y David tras llegar al poder

El expresidente Evo Morales reveló este sábado, ante una masiva concentración en Yapacaní, los tres incumplimientos al mandato que les dieron cuando Luis Arce y David Choquehuanca fueron elegidos candidatos presidenciales por el MAS-IPSP para las elecciones de 2020.







Esta inesperada revelación tuvo lugar durante su discurso con motivo de celebrar por su cuenta el 29 aniversario de la fundación de su partido político, luego de que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca hicieran lo propio el viernes pasado en la ciudad de La Paz.

Morales recordó que durante la gestión 2019, el gobierno de facto intentó proscribir al MAS-IPSP en dos ocasiones, y mencionó que la embajada de Estados Unidos pronosticaba que el MAS no volvería al gobierno y que él mismo no regresaría a Bolivia. No obstante, afirmó que el MAS recuperó temporalmente el poder y que él sigue con vida.

Según Morales, los tres puntos de mandato al gobierno de Lucho y David eran: primero, luchar por recuperar la democracia; segundo, recuperar la economía; y tercero, castigar a los golpistas por genocidio debido a las masacres de Senkata y Sacaba.

En cuanto a lo económico, Morales señaló que están en una situación peor que durante la gestión de Jeanine Áñez.

Respecto a lo político, sostuvo que el gobierno pasó de ser de facto a ser nefasto. En cuanto a lo legal, dijo que a tres años y medio de gobierno, aún no hay ningún genocida en la cárcel por los eventos de Sacaba y Senkata.

Explicó que, ante el incumplimiento de estos puntos, es necesario replantear y debatir el programa de gobierno, tal como se hizo para las elecciones de 2005.

Para las elecciones de 2005, dijo que el programa de gobierno incluía: en lo político, refundar Bolivia mediante una Asamblea Constituyente; en lo económico, la nacionalización de los hidrocarburos y servicios básicos; y en lo social, la redistribución de la riqueza a través de bonos de asistencia social.

Morales sugirió superar la actual gestión de Luis Arce, motivo por el cual propuso un cambio en base a un nuevo programa de gobierno posbicentenario.