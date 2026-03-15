Bolivia se despide de su hinchada antes del repechaje con goleada ante Trinidad y Tobago

La selección boliviana se despidió de su hinchada con una goleada ante Trinidad y Tobago por 3-0, dando un aire de ilusión de cara a la participación en el repechaje mundialista, según un reporte de Unitel.

Al equipo dirigido por Óscar Villegas le bastó poco más de un tiempo para liquidar al conjunto centroamericano, que afrontó este partido con jugadores del medio local.

La Verde volvió al camino del triunfo después de ocho partidos seguidos sin victorias gracias a lo goles convertidos por Luis Haquín (22’), Juan Godoy (37’) y Fernando Nava (52’) para festejar en el estadio Tahuichi.

En el complemento, Bolivia gozó de ocasiones para aumentar la diferencia, pero los atacantes no estuvieron finos a la hora de definir ante el portero centroamericano Jarabi Brice.

El equipo nacional terminó aplaudido por la entrega y su triunfo genera ilusión de cara al partido con Surinam, donde la Verde buscará el pase a la definición con Irak para tratar de clasificar a la Copa del Mundo después de 32 años.