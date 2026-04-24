Renuncia el viceministro de Seguridad Ciudadana

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Publicado el 24/04/2026 a las 19h49
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Rolando Montaño anunció la noche de este viernes que presenta su renuncia al cargo de viceministro de Seguridad Ciudadana, despacho que es parte de la estructura del Ministerio de Gobierno, según informaron fuentes oficiales.

Montaño deslizó que hubo “falta de coordinación” para obtener resultados urgentes en torno a su labor, lo que se tradujo en esta decisión anunciada también en conferencia de prensa.

“Algunas situaciones de coordinación no me han estado permitiendo llegar a resultados urgentes”, expresó al explicar que la coordinación no solo tiene que ver con lo interno, sino también con organizaciones externas.

Montaño estuvo a la cabeza del Viceministerio de Seguridad Ciudadana desde el 11 de noviembre y dijo que estuvo buscando resultados como incluir en la currícula la materia de Seguridad Ciudadana, pero por la coyuntura dle país se deben dar los respectivos espacios, por lo que “habrá otras oportunidades para seguir trabajando”.

Horas antes, la ahora exautoridad había participado del acto en conmemoración al XV aniversario de creación del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana.

“Me siento agradecido de haber participado en un cargo ejecutivo, fui invitado para participar y trabajar en esta cartera de Estado”, sostuvo la ahora exautoridad al resaltar que el “cambio democratico del país tiene que ser fructifero”.

Esta no es la única salida que se registra en el Ejecutivo en lo que va de semana, ya que el miércoles Mauricio Medinaceli dejó el Ministerio de Hidrocarburos y en su lugar asumió Marcelo Blanco. A esto se suma también la renuncia de Claudia Cronenbold a la Presidencia de YPFB, la cual ahora es ocupada por Sebastián Daroca.

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