la gala del cine una batalla tras otra se lleva el óscar a mejor película

La cinta Una batalla tras otra se coronó anoche en la gala de los Premios Óscar 2026 como la gran triunfadora al ganar la estatuilla a Mejor Película y además, mejor director, mejor reparto, mejor edición, mejor guion adaptado y el de mejor actor de reparto para Sean Penn.

Para Penn fue su tercera estatuilla, tras Mystic River y “Mi nombre es Harvey Milk”, pero en esta ocasión no acudió a recogerla.

Con un récord histórico de 16 nominaciones, el thriller sobrenatural Sinners (“Pecadores”) era su gran contendiente en los galardones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

La cinta de vampiros del director Ryan Coogler se ha hecho con el reconocimiento al mejor guion original, a la mejor fotografía, a la mejor banda sonora. Y su protagonista, Michael B. Jordan se ha coronado como mejor actor.

Jessie Buckley ha sido reconocida como mejor actriz protagonista.

También ha sido una buena gala para Frankenstein, del mexicano Guillermo del Toro, con tres galardones.

O Agente Secreto (“El agente secreto”), del director brasileño Kleber Mendonça Filho y “Sirāt”, del español Oliver Laxe, aspiraban a alzarse como la mejor película internacional, premio que ha ido para Sentimental Value (“Valor sentimental”).

La categoría ha sido presentada por Priyanka Chopra Jonas y Javier Bardem. El actor español, antes de pasar a leer el nombre del film ganador, ha dicho en inglés: “No a la guerra. Palestina libre”.