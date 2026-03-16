Crece la esperanza: La Verde goleó a Trinidad y Tobago antes del repechaje

Fútbol
Jeovana Bernabé
Publicado el 16/03/2026 a las 9h56
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Con goles de Luis Haquín, Juan Godoy y Fernando Nava, ayer, la Selección Nacional ganó a Trinidad y Tobago por 3 a 0 en el estadio Ramón Aguilera Costas, de Santa Cruz. Con este partido amistoso, la Verde concluyó sus encuentros de preparación en territorio boliviano antes de emprender viaje rumbo a México, donde el 26 enfrentará a Surinam por el repechaje. 

Con la victoria, el equipo que dirige el técnico Óscar Villegas se reencontró con el gol, pues llegó a este cotejo con una alarmante inefectividad. En los anteriores seis cotejos, la Selección perdió en cinco ocasiones y empató uno con Panamá (1-1), en choque que también se jugó en el estadio de Santa Cruz de la Sierra.

El primer tanto fue convertido por Haquín en el minuto 23, ese gol le dio confianza al elenco boliviano, cuyos jugadores se lanzaron al ataque. Las llegadas de peligro fueron frecuentes, por lo que Godoy aumentó la diferencia a los 38 minutos del encuentro. 

Con esa conquista finalizó el primer tiempo. Para la segunda etapa, el técnico de Trinidad y Tobago introdujo varios cambios que, al final, no resolvieron sus problemas, pues la Selección visitante no mostró un buen juego. Bolivia volvió a atacar y a los 51 minutos, apareció Fernando Nava para decretar el 3 a 0. 

El jugador Víctor Ábrego, quien ingresó en reemplazo de Erwin Vaca, también tuvo la oportunidad de sumar en el marcador, pero el arquero Jabari Brice, se lo impidió. Con el marcador a favor de Bolivia finalizó el compromiso.

En el partido, el entrenador Óscar Villagas mostró algunas variantes que fueron calificadas como “interesantes”. En el encuentro también estuvieron en las tribunas los dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol, junto a jugadores como Marcelo Martins.

Ayer no fue tomado en cuenta el jugador Dieguito Rodríguez, pues se recupera de una lesión. El entrenador espera que el futbolista se restablezca, pues está en la lista de los jugadores que enfrentarán el partido contra Surinam. Para el amistoso se anticipó que Robson Tomé no jugaría, pero no fue así, pues fue uno de los titulares.Entretanto, el jugador del Akron Tolyatti de Rusia, Yomar Rocha, se recupera de una lesión. El técnico espera que se recupere para el choque ante Surinam. El futbolista se incorporará a la concentración en Monterrey junto a Roberto Carlos Fernández, al igual que Enzo Monteiro, Ramiro Vaca y Moisés Paniagua.

Horas antes de emprender viaje a México, el seleccionador Villegas aseguró que la nómina de la Verde para enfrentar a Surinam está “cerrada”. El cochabambino puntualizó que la lista está formada por 28 jugadores. Con esas declaraciones, la posibilidad de que Marcelo Martins juegue en México es inexistente.

Bolivia 

Guillermo Viscarra (Gerónimo Govea); Ervin Vaca (Víctor Ábrego), Luis Haquín, Mauricio Tórrez, Lucas Macazaga (Richet Gómez), Héctor Cuéllar, Robson Tomé, Moisés Villarroel, Juan Godoy (Guilmar Centella), Carlos Melgar y Fernando Nava (Jesús Maraude). DT. Óscar Villegas 

ÁRBITRO: Guillermo Guerrero (Ecuador)

ASISTENTES: Juan Aguilar y Mauricio Lozada (Ecuador).

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