Rodrigo Paz arriba a Brasil y es recibido por el presidente Lula

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, arribó a Brasil la mañana de este lunes para sostener una reunión bilateral con su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva.

El dignatario boliviano llegó al Palacio presidencial, localizado en la ciudad de Brasilia, a alrededor de las 11:00. Fue recibido por su par brasileño con los honores militares correspondientes.

Tras entonar los himnos nacionales de Bolivia y Brasil, ambos mandatarios se tomaron la fotografía oficial. Posteriormente, el jefe de Estado boliviano saludó a las autoridades del gobierno brasileño.

Una comisión de 10 ministros y autoridades subnacionales de Bolivia están en Brasil para reunirse con sus pares en este vecino país. Asimismo, se aguarda esta jornada un encuentro bilateral entre Paz y Lula da Silva.

Entre los ministros de Bolivia en Brasil están el de Minería, Marco Antonio Calderón; de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli; de Defensa, Raúl Marcelo Salinas; y de Economía, José Gabriel Espinoza.

Para mañana, martes, se programó una reunión entre empresarios bolivianos y brasileños.

En las reuniones entre las autoridades de ambos países se espera suscribir al menos 5 acuerdos en materia de integración económica, seguridad, hidrocarburos y comercio exterior, entre otros temas, según los datos oficiales.