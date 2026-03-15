Granizada y lluvia provocan desborde del río Koani en La Paz

Una intensa granizada acompañada de fuerte lluvia registrada entre las 16:00 y 17:00 de este domingo en las cuencas de los ríos río Irpavi y río Achumani provocó el desborde del río Koani y la saturación de bocas de tormenta en la zona Sur de La Paz.

La situación generó alerta entre vecinos, quienes difundieron videos en redes sociales mostrando el incremento del caudal de los ríos, calles con acumulación de agua y la caída de un muro presuntamente a causa de la saturación del terreno.

Ante la emergencia, se activó el despliegue de equipos municipales encabezados por el alcalde de La Paz, Iván Arias, para atender los puntos afectados y evaluar posibles daños.

Las brigadas de emergencia se movilizaron principalmente en las zonas de Irpavi, Alto Irpavi y Koani, donde se reportó el mayor impacto de la tormenta.

Vecinos del sector pidieron la intervención inmediata de las autoridades para prevenir mayores afectaciones, mientras continúan las tareas de monitoreo y atención de la emergencia.