Holi Cochabamba El color de la India

Cochabamba disfrutó ayer de un pedazo de la India en el Festival Holi que se realizó en el Parque de la Familia. El colorido, la música y el baile tradicional sorprendieron y contagiaron de alegría al público que participó de esta tradición que evoca el año nuevo hindú. Las academias de danza de Cochabamba dieron una muestra de su talento para representar las danzas típicas.

El embajador de la India en Bolivia, Rohit Vadhwana, participó y se mezcló con los colores que caracterizan al Festival Holi.

De esta manera la Embajada de la India cerró una semana de hermanamiento con Cochabamba en la cual se reunión con industriales, empresarios, autoridades, medios de comunicación y la población que acudió el parque.