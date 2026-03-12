Aurora rescata un punto de oro en su visita al plantel de Gualberto Villarroel en Oruro

Aurora hizo un partido inteligente, aguantó en el primer tiempo, luego en el segundo llegó con peligro a la portería de Gualberto Villarroel en Oruro, anotó un gol y logró un punto valioso empate 1-1 para definir de local el fin de semana, por el repechaje de la Copa de Verano.

Tal como había anticipado su entrenador, el colombiano Giancarlo Umaña, se presentó ayer por la tarde un equipo mixto, sin varias de sus figuras, quienes expusieron bastantes ganas a lo largo de los 90 minutos y demostraron que pueden ser un buen recambio en Aurora.

Gualberto Villarroel, de la mano del paraguayo Álex Cáceres, tuvo el control del partido en el primer tiempo, por eso se presentaron al menos tres claras ocasiones de gol en las que el golero Joel Terrazas demostró que tiene buenas condiciones.

Una proyección de Santiago Pinto le permitió a Cáceres anotar el primer gol de cabeza, ante la escasa oposición de los zagueros auroristas.

Durante este primer tiempo, el control del encuentro del partido fue del equipo local, mientras Aurora no llegó con peligro al arco en el que Mustafa tuvo poco trabajo.

En el segundo tiempo, cambió la actitud del plantel de Aurora, adelantó líneas y buscó el tanto del empate por intermedio de José Verdún y Jefferson Ramos que fueron los que más buscaron la portería rival.

Gualberto Villarroel tuvo la chance de aumentar el marcador, una mano de Aguada en su área, determinó que el árbitro pite penal. Cáceres buscó el segundo tanto, pero su remate fue desviado.

Intentaba anotar el plantel local, pero en una jugada de contragolpe, el paraguayo Verdún logró ceder el balón para que Ariel Flores, sólo ante Mustafá marcó el 1-1.

El tanto originó la molestia de los aficionados locales quienes desde la tribuna presionaron a su equipo para que busque el gol de la victoria, pero este tanto no llegó.

La revancha se jugará en Cochabamba, el sábado.

GV San José: Saidt Mustafá, Jhony Ramallo, Joaquín Lencinas, Nicolás Landa, Ricardo Orihuela (Carlos Rivera), Jaime Villamil, Santiago Pinto (Juan Goyeneche, Moisés Calero (Wálter Araujo), Daniel Aponte, Pablo Luján (Sebastián Galindo), Álex Cáceres. DT: Pablo Rubinich

Aurora: Joel Terrazas; Miguel Aguada, Iván Vidaurre, Denis Olivera, Leandro Barro, Sergio Ferreira, Ray Peña (Oscar Vaca), Ariel Flores, Enrique Troncoso, Jefferson Ramos (John Araujo), José Verdún (Jozian Garrón). DT: Giancarlo Umaña.