Las RIN se redujeron en 4,59% en 3 meses

El informe trimestral del Banco Central de Bolivia (BCB) da cuenta que las reservas internacionales netas bajaron a $us 3.612 millones, hasta el 31 de marzo,

"Al cierre del primer trimestre de 2026, las reservas internacionales netas (RIN) del Banco Central de Bolivia (BCB) registraron una disminución de 4,59% en comparación con el cierre de 2025, explicado principalmente por la reducción de las reservas monetarias internacionales debido a los pagos de deuda externa efectuados en el periodo", señala el BCB en su informe.

Los datos están contenidos en el informe Administración de las Reservas Internacionales, correspondiente al primer trimestre de 2026, donde se da cuenta que las reservas "se mantuvieron en niveles similares al cierre de 2025 y su administración sigue enfocada en preservación de capital, seguridad y liquidez".

El documento indica que del total de las reservas internacionales netas del país $us 144,4 millones están efectivo y $us 3.432,2 millones son oro.

En diciembre de 2025, las reservas en efectivo llegaron a $us 500,9 millones, comparado con la cifra de marzo representa una caída de 71,2%.

Las Reservas Internacionales del país están administradas por el BCB y se componen de las reservas monetarias internacionales, las reservas de oro y los Derechos Especiales de Giro (DEG).

En ese marco, el BCB da cuenta de "un incremento en el valor de las reservas de oro de $us 329,8 millones, originado por el aumento de las tenencias de oro en 0,6 toneladas y el incremento de la cotización del precio de oro".

Por su lado, "las tenencias de DEG disminuyeron en el primer trimestre de la gestión 2026 debido a variaciones cambiarias y al pago de intereses por asignaciones de DEG con el FMI, alcanzando un monto de $us 35,9 millones al cierre del trimestre".

"En resumen, los diferentes movimientos de reservas monetarias internaciones y reservas de oro dieron como resultado una ligera reducción que es equivalente a 0,83% del monto observado al cierre de la gestión 2025", se señala en el documento.

El BCB explica que las reservas internacionales netas representan el saldo disponible de las reservas internacionales del país, descontando las obligaciones con el exterior y otros pasivos de largo plazo, mientras que las reservas internacionales comprenden el total de activos financieros bajo administración del BCB, incluyendo las reservas monetarias internacionales, las reservas de oro y los DEG.

En ese contexto, precisó que la diferencia entre ambas se origina principalmente en la Posición en el Tramo de Reservas del Fondo Monetario Internacional y en las variaciones cambiarias, que abarcan la conversión de activos denominados en distintas monedas a dólares estadounidenses y la valoración del oro según su cotización internacional.